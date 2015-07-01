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    Агенты Льоренте предложили клиента «Милану»

    Нападающий туринского «Ювентуса» Фернандо Льоренте может пополнить ряды «Милана». Особенно за это ратуют агенты игрока, которые уже предложили красно-черным приобрести клиента. Примерная стоимость возможной сделки – 9 миллионов евро. Испанский форвард не входит в планы главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри, поэтому клуб не будет препятствовать уходу футболиста. Правда, пока что и сам «Милан» не спешит покупать Льоренте.

    В прошлом сезоне испанец в 45-и матчах забил 9 голов.

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    Источник: Tuttosport

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    01.07.2015 11:42
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    Комментарии (45)
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    Spartak537
    1435753552
    Пусть переходит лучше
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    Ki85
    1435753648
    не надо такого счастья)
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    nahan
    1435754033
    Бревно всегда можно найти...
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    lawr19730
    1435757653
    Норм,потом в Аренду возьмём,и Как С МАтри Получится,у Милана походу бараны в р-------ве сидят)))))Хотя про Галла такое никогда не думал)))))
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    Gannibal45
    1435767164
    не сумел ничего показать в Юве, интересно зачем он Милану, вроде Бакку взяли, не считая тех что еще в составе есть
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    ZeuSS
    1435769879
    Галлиани разозлился
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    Karakas
    1435773238
    Кому нибудь впарят но не милану
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    Arhive
    1435803361
    а что? Льоренте еще поиграет! в этом году у него не было вариантов.
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    кермет
    1435833314
    такое бревно можно втюхать толка бибилану квеее
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    ologreds
    1694997687
    numo434523
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