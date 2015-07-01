Агенты Льоренте предложили клиента «Милану»

Нападающий туринского «Ювентуса» Фернандо Льоренте может пополнить ряды «Милана». Особенно за это ратуют агенты игрока, которые уже предложили красно-черным приобрести клиента. Примерная стоимость возможной сделки – 9 миллионов евро. Испанский форвард не входит в планы главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри, поэтому клуб не будет препятствовать уходу футболиста. Правда, пока что и сам «Милан» не спешит покупать Льоренте.



В прошлом сезоне испанец в 45-и матчах забил 9 голов.



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