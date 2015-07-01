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    Робиньо покидает «Сантос»

    Нападающий бразильского «Сантоса» Робиньо, игравший на протяжении последнего года за команду на правах аренды, уходит из клуба. Связано это с тем, что стороны не смогли договориться о подписании полноценного контракта. Теперь игрок сборной Бразилии становится свободным агентом, так как договор с «Миланом» истек.

    «Мы обсудили с Робиньо возможность подписания соглашения, однако прийти к консенсусу не получилось. Вероятнее всего, он продолжит карьеру в другой стране. Желаем игроку дальнейших успехов», – сказал президент «Сантоса» Модесто Рома.

    Отметим, что Робиньо – воспитанник «Сантоса» и сыграл за клуб более двухсот игр.

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    Источник: ФК «Сантос»

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    01.07.2015 06:05
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    Комментарии (11)
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    villa21
    1435731833
    Даешь в Анталью к Рони и Это'о!
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    cska plus
    1435735369
    путь один, в США!
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    Albatross
    1435741513
    Дома ему комфортнее. Вот, и в сборную вернулся.
    Ответить
    nahan
    1435750747
    В Реале выдали из него все соки.
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    caravanbashi
    1435752340
    А начиналось все в Реале и прочили Робика в звезды. Надо было не ругаться с Манчи в МанСити, но он с Адебой поддержали уволенного Марка Хьюза...
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    sir_Alex
    1435764273
    Не договорились
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    Lucius Vorenus
    1435783247
    я так и думал! видимо в МЛС хатит!
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    Sevastopol-www
    1436014567
    Не смогли договориться...
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    sk1nface
    1436467056
    Что-то \"Сантос\" в последнее время вообще сполз...
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    ologreds
    1694997690
    numo434490
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