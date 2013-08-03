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    Крэйг Браун

    Тренер
    Имя Крэйг
    Фамилия Браун
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 1 июля 1940
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Абердин 5 2 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2013 Абердин 2 : 1 Килмарнок
    11.08.2013 Мазервелл 1 : 3 Абердин
    17.08.2013 Абердин 0 : 2 Селтик
    24.08.2013 Хартс 2 : 1 Абердин
    31.08.2013 Абердин 0 : 0 Сент-Джонстон
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