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    Андрей Канчельскис - статистика

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Антанасович
    Фамилия Канчельскис
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 января 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уфа 18 13 1 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2011 Химик 1 : 2 Уфа
    22.09.2011 Зенит-Ижевск 2 : 3 Уфа
    29.09.2011 Уфа 2 : 1 Челябинск
    05.10.2011 Тюмень 1 : 0 Уфа
    11.10.2011 Уфа 1 : 1 Тюмень
    23.10.2011 Уфа 2 : 0 Волга
    29.10.2011 Носта 0 : 0 Уфа
    18.04.2012 Уфа 0 : 0 Нефтехимик
    30.04.2012 Уфа 3 : 2 Сызрань-2003
    06.05.2012 Уфа 1 : 0 Динамо
    11.05.2012 Рубин-2 2 : 2 Уфа
    18.05.2012 Уфа 3 : 0 Химик
    30.05.2012 Уфа 2 : 0 Зенит-Ижевск
    05.06.2012 Челябинск 1 : 3 Уфа
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