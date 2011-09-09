Андрей Канчельскис - статистика
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Антанасович
|Фамилия
|Канчельскис
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 января 1969
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Антанасович
|Фамилия
|Канчельскис
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|23 января 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Уфа
|18
|13
|1
|4
|Дата
|Матч
|09.09.2011
|Химик
|1 : 2
|Уфа
|22.09.2011
|Зенит-Ижевск
|2 : 3
|Уфа
|29.09.2011
|Уфа
|2 : 1
|Челябинск
|05.10.2011
|Тюмень
|1 : 0
|Уфа
|11.10.2011
|Уфа
|1 : 1
|Тюмень
|23.10.2011
|Уфа
|2 : 0
|Волга
|29.10.2011
|Носта
|0 : 0
|Уфа
|18.04.2012
|Уфа
|0 : 0
|Нефтехимик
|30.04.2012
|Уфа
|3 : 2
|Сызрань-2003
|06.05.2012
|Уфа
|1 : 0
|Динамо
|11.05.2012
|Рубин-2
|2 : 2
|Уфа
|18.05.2012
|Уфа
|3 : 0
|Химик
|30.05.2012
|Уфа
|2 : 0
|Зенит-Ижевск
|05.06.2012
|Челябинск
|1 : 3
|Уфа