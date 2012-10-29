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Динамо Бр
Андрей Канчельскис
Новости
Андрей Канчельскис - новости
Динамо Бр
Россия
23 января 1969 (57)
Тренер
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Публикации
Определены две причины тяжелого бедствия «Краснодара»
00:35
«Локомотиву» посоветовали сохранить Галактионова: «Он работает на 4 с плюсом»
00:15
1
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
Вчера, 12:38
10
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
Вчера, 09:28
4
Канчельскис дал совет Батракову, переходить ли в тонущий «Манчестер Юнайтед»
4 ноября
3
Канчельскис – о 4-м месте Сафонова в рейтинге лучших вратарей мира: «Европа против нас»
29 октября
5
Канчельскис – о «Спартаке»: «Будет то же самое, борьба за 3-4-е место»
29 октября
12
Реакция Канчельскиса на ситуацию с Глушенковым
28 октября
1
Слуцкий составил топ-3 российских футболистов, игравших в Англии
28 октября
3
Сын легендарного спартаковца Гаврилова выиграл 1-й трофей в карьере, победив бывший клуб Канчельскиса
27 октября
2
Канчельскис прокомментировал кризис «Манчестер Юнайтед»
15 октября
1
Реакция Канчельскиса на гол Батракова в ворота «Барселоны»
14 октября
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Канчельскис уличил во лжи экс-одноклубника по «Крыльям»: «Какая водка в бане?»
8 октября
4
Российский тренер засобирался на стажировку в «Манчестер Юнайтед»
8 октября
Канчельскис определил лучшего игрока сборной России
7 октября
Канчельскиса звали в две политические партии
6 октября
Канчельскис сказал, какого наказания заслуживает «Манчестер Сити»
6 октября
Канчельскис вынес тяжелый вердикт Роналду
6 октября
Канчельскис оценил шансы «Спартака» на чемпионство после продления Барко
6 октября
3
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
3 октября
6
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
1 октября
Канчельскис – об РПЛ: «Уникальный чемпионат! В декабре будут заканчивать по морозу, а летом – отдыхать»
30 сентября
1
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
30 сентября
1
Канчельскис сказал, чего ждет от матча Россия – Иран
29 сентября
Экс-игрок «Манчестер Сити» Канчельскис отреагировал на коллапс в клубе
27 сентября
Канчельскис ответил, переплатил ли «Галатасарай» за Батракова
26 сентября
Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
26 сентября
3
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
25 сентября
3
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
24 сентября
9
1
2
3
4
5
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
2
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
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