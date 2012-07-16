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    Игорь Ханкеев

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Федорович
    Фамилия Ханкеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 4 февраля 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    СКА 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2012 Алания 1 : 1 СКА
    21.07.2012 СКА 0 : 2 Анжи-2
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