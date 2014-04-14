Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Юрий Григорьевич

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Коваль
    Фамилия Григорьевич
    Гражданство Украина
    Дата рождения 29 апреля 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Луч 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.04.2014 Луч 0 : 3 Арсенал
    • Читайте нас: 
    11