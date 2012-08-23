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    Рольф Фрингер - статистика

    Тренер
    Имя Рольф
    Фамилия Фрингер
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 26 января 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Люцерн 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2012 Люцерн 2 : 1 Генк
    30.08.2012 Генк 2 : 0 Люцерн
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