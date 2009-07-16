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    Яцек Грембоски - статистика

    Тренер
    Имя Яцек
    Фамилия Грембоски
    Гражданство Польша
    Дата рождения 10 марта 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Полония 4 2 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2009 Ювенес/Догана 0 : 1 Полония
    23.07.2009 Полония 4 : 0 Ювенес/Догана
    06.08.2009 НАК Бреда 3 : 1 Полония
    30.07.2009 Полония 0 : 1 НАК Бреда
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