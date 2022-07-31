Павел Хофтич - статистика
Тренер
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Хофтич
|Команда
|Слован
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|9 мая 1967
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Хофтич
|Команда
|Слован
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|9 мая 1967
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.03.2023
|Слован
|2 : 2
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
|01.04.2023
|Баник
|0 : 0
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
|08.04.2023
|Слован
|2 : 1
|Фастав
|Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Слован
|30
|8
|11
|11
|Дата
|Матч
|31.07.2022
|Спарта
|1 : 2
|Слован
|06.08.2022
|Слован
|5 : 1
|Теплице
|14.08.2022
|Пардубице
|2 : 1
|Слован
|21.08.2022
|Слован
|1 : 1
|Динамо
|28.08.2022
|Словацко
|1 : 2
|Слован
|31.08.2022
|Сигма
|1 : 1
|Слован
|03.09.2022
|Слован
|0 : 1
|Виктория
|11.09.2022
|Богемианс 1905
|0 : 2
|Слован
|17.09.2022
|Слован
|1 : 3
|Млада Болеслав
|02.10.2022
|Славия
|3 : 0
|Слован
|09.10.2022
|Слован
|0 : 0
|Баник
|16.10.2022
|Фастав
|2 : 1
|Слован
|22.10.2022
|Слован
|2 : 0
|Яблонец
|30.10.2022
|Зброевка
|3 : 0
|Слован
|06.11.2022
|Слован
|2 : 0
|Градец-Кралове
|12.11.2022
|Теплице
|2 : 1
|Слован
|29.01.2023
|Слован
|1 : 1
|Пардубице
|05.02.2023
|Динамо
|0 : 2
|Слован
|11.02.2023
|Слован
|0 : 1
|Словацко
|18.02.2023
|Слован
|2 : 2
|Сигма
|25.02.2023
|Виктория
|2 : 1
|Слован
|05.03.2023
|Слован
|1 : 3
|Богемианс 1905
|12.03.2023
|Млада Болеслав
|4 : 0
|Слован
|18.03.2023
|Слован
|2 : 2
|Славия
|01.04.2023
|Баник
|0 : 0
|Слован
|08.04.2023
|Слован
|2 : 1
|Фастав
|15.04.2023
|Яблонец
|0 : 0
|Слован
|23.04.2023
|Слован
|0 : 0
|Зброевка
|26.04.2023
|Градец-Кралове
|0 : 0
|Слован
|30.04.2023
|Слован
|0 : 0
|Спарта