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    Павел Хофтич - статистика

    Тренер
    Имя Павел
    Фамилия Хофтич
    Команда Слован
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 9 мая 1967
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.03.2023 Слован 2 : 2 Славия Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
    01.04.2023 Баник 0 : 0 Слован Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
    08.04.2023 Слован 2 : 1 Фастав Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Слован 30 8 11 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.07.2022 Спарта 1 : 2 Слован
    06.08.2022 Слован 5 : 1 Теплице
    14.08.2022 Пардубице 2 : 1 Слован
    21.08.2022 Слован 1 : 1 Динамо
    28.08.2022 Словацко 1 : 2 Слован
    31.08.2022 Сигма 1 : 1 Слован
    03.09.2022 Слован 0 : 1 Виктория
    11.09.2022 Богемианс 1905 0 : 2 Слован
    17.09.2022 Слован 1 : 3 Млада Болеслав
    02.10.2022 Славия 3 : 0 Слован
    09.10.2022 Слован 0 : 0 Баник
    16.10.2022 Фастав 2 : 1 Слован
    22.10.2022 Слован 2 : 0 Яблонец
    30.10.2022 Зброевка 3 : 0 Слован
    06.11.2022 Слован 2 : 0 Градец-Кралове
    12.11.2022 Теплице 2 : 1 Слован
    29.01.2023 Слован 1 : 1 Пардубице
    05.02.2023 Динамо 0 : 2 Слован
    11.02.2023 Слован 0 : 1 Словацко
    18.02.2023 Слован 2 : 2 Сигма
    25.02.2023 Виктория 2 : 1 Слован
    05.03.2023 Слован 1 : 3 Богемианс 1905
    12.03.2023 Млада Болеслав 4 : 0 Слован
    18.03.2023 Слован 2 : 2 Славия
    01.04.2023 Баник 0 : 0 Слован
    08.04.2023 Слован 2 : 1 Фастав
    15.04.2023 Яблонец 0 : 0 Слован
    23.04.2023 Слован 0 : 0 Зброевка
    26.04.2023 Градец-Кралове 0 : 0 Слован
    30.04.2023 Слован 0 : 0 Спарта
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