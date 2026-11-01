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Испания. Сегунда
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Гранада
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика
Хосе Рохо «Пачета» Мартин - статистика
Гранада
Испания
23 марта 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 0
12.10.2026
Гранада
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
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Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Гранада
12
6
3
3
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 0
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Гранада
2 : 3
26.09.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 3 тур
Кордоба
1 : 3
30.08.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 1 тур
Овьедо
0 : 0
15.08.2026
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