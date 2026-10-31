Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павел Фигон - статистика

Спартак-2
Россия
22 мая 1990 (36)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Спартак-2
27
7
13
7
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
0 : 0
17.09.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Спартак-2
2 : 3
13.09.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Енисей-М
1 : 2
06.09.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Спартак-2
1 : 1
30.08.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Космос
1 : 0
23.08.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Спартак-2
0 : 0
16.08.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Череповец
1 : 1
09.08.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Спартак-2
0 : 1
05.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Спартак-2
0 : 2
28.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Звезда
2 : 3
23.06.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
14.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Спартак-2
1 : 2
31.05.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Балтика-2
3 : 0
24.05.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Спартак-2
2 : 1
21.05.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Спартак-2
2 : 1
17.05.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Иркутск
0 : 1
14.05.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Чертаново
2 : 0
10.05.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Спартак-2
1 : 1
03.05.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо СПб
1 : 0
25.04.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Спартак-2
0 : 1
19.04.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Тверь
4 : 3
05.04.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Спартак-2
1 : 1
29.03.2026
Искра
Главные новости
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
4
Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
14:27
4
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
6
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
5
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
2
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
6
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
2
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
19
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
10
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+