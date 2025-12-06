Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рикизо Мацухаси - статистика

Альбирекс Ниигата
Япония
22 августа 1968 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Альбирекс Ниигата
38
4
22
12
Япония. Джей-лига, 38 тур
Токио
1 : 1
06.12.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 3
30.11.2025
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
26.10.2025
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 34 тур
Токио Верди
1 : 0
18.10.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 33 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 1
04.10.2025
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 32 тур
Гамба Осака
4 : 2
27.09.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 31 тур
Альбирекс Ниигата
0 : 0
23.09.2025
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 30 тур
Йокогама
1 : 0
20.09.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 29 тур
Альбирекс Ниигата
0 : 1
13.09.2025
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 28 тур
Урава Рэд Даймондс
1 : 0
31.08.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 27 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 2
23.08.2025
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 26 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 1
16.08.2025
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 25 тур
Сересо Осака
3 : 1
11.08.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 24 тур
Альбирекс Ниигата
0 : 2
20.07.2025
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 23 тур
Киото Санга
2 : 1
05.07.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 22 тур
Альбирекс Ниигата
0 : 4
29.06.2025
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 15 тур
Кавасаки Фронтале
3 : 1
25.06.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 21 тур
Ависпа Фукуока
3 : 2
21.06.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 20 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 0
15.06.2025
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 19 тур
Нагоя Грампус
3 : 0
31.05.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 18 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 1
25.05.2025
Сенан Бельмаре
Япония. Джей-лига, 17 тур
Фаджано Окаяма
2 : 1
18.05.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 16 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 1
11.05.2025
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 3
03.05.2025
Токио
Япония. Джей-лига, 13 тур
Санфречче Хиросима
0 : 1
29.04.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 12 тур
Касива Рейсол
1 : 1
26.04.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 11 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 2
19.04.2025
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 10 тур
Альбирекс Ниигата
0 : 0
13.04.2025
Йокогама
Япония. Джей-лига, 9 тур
Виссел Кобе
0 : 1
06.04.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 8 тур
Альбирекс Ниигата
0 : 1
02.04.2025
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 7 тур
Альбирекс Ниигата
3 : 3
29.03.2025
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 6 тур
Матида Зельвия
1 : 0
15.03.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 5 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
08.03.2025
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 4 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
02.03.2025
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 3 тур
Касима Антлерс
2 : 1
26.02.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 2 тур
Симидзу С-Палс
2 : 0
22.02.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 1 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
15.02.2025
Альбирекс Ниигата
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
14:05
2
Полное заявление Роналду о завершении карьеры в сборной Португалии
13:58
1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 4-го тура общего этапа
13:41
⚡️ Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии
13:29
3
Бубнов назвал игрока «Динамо», которого должен забрать «Зенит»
13:15
1
Три основных футболиста «Спартака» рискуют пропустить матч с «Акроном»
12:53
12
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
7
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
11
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+