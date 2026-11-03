Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 17 тур
Колумбия. Примера А, 5 тур
Колумбия. Примера А, 16 тур
Колумбия. Примера А, 14 тур
Колумбия. Примера А, 15 тур
Колумбия. Примера А, 1 тур
Колумбия. Примера А, 9 тур
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А, 17 тур
Колумбия. Примера А, 5 тур
Колумбия. Примера А, 16 тур
Колумбия. Примера А, 14 тур
Колумбия. Примера А, 15 тур
Колумбия. Примера А, 1 тур
Колумбия. Примера А, 9 тур
Колумбия. Примера А, 3 тур
Колумбия. Примера А, 12 тур
Колумбия. Примера А, 11 тур
Колумбия. Примера А, 13 тур
Колумбия. Примера А, 10 тур
Колумбия. Примера А, 8 тур
Колумбия. Примера А, 7 тур
Колумбия. Примера А, 6 тур
Колумбия. Примера А, 4 тур
Колумбия. Примера А, 2 тур
Колумбия. Примера А, Финал
Колумбия. Примера А, Apertura - Play Offs
Колумбия. Примера А, 1/2 финала
Колумбия. Примера А, 1/2 финала
Колумбия. Примера А, 1/4 финала
Колумбия. Примера А, 1/4 финала
Колумбия. Примера А, 19 тур
Колумбия. Примера А, 18 тур
Колумбия. Примера А, 17 тур
Колумбия. Примера А, 16 тур
Колумбия. Примера А, 2 тур
Колумбия. Примера А, 15 тур
Колумбия. Примера А, 14 тур
Колумбия. Примера А, 13 тур
Колумбия. Примера А, 12 тур
Колумбия. Примера А, 11 тур
Колумбия. Примера А, 3 тур
Колумбия. Примера А, 10 тур
Колумбия. Примера А, 9 тур
Колумбия. Примера А, 5 тур
Колумбия. Примера А, 8 тур
Колумбия. Примера А, 7 тур
Колумбия. Примера А, 6 тур
Колумбия. Примера А, 4 тур
Колумбия. Примера А, 1 тур