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Александер Медина - статистика

Эстудиантес
Уругвай
8 августа 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Эстудиантес
0 : 0
16.10.2026
Фламенго
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Эстудиантес
21
7
10
4
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 11 тур
Эстудиантес
3 : 0
06.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 10 тур
Ланус
2 : 1
22.09.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 9 тур
Эстудиантес
2 : 1
12.09.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 8 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
06.09.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 7 тур
Эстудиантес
0 : 0
01.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 6 тур
Атлетико Сармиенто
2 : 0
23.08.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 5 тур
Эстудиантес
4 : 0
15.08.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 4 тур
Депортиво Риестра
2 : 0
08.08.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 2 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
06.08.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 3 тур
Эстудиантес
3 : 0
02.08.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1 тур
Эстудиантес
0 : 2
26.07.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Эстудиантес
0 : 1
10.05.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 9 тур
Платенсе
0 : 2
03.05.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Эстудиантес
0 : 0
25.04.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 15 тур
Институто
0 : 1
18.04.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 14 тур
Эстудиантес
2 : 1
11.04.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 13 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
04.04.2026
Эстудиантес
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