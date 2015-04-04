Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Андреас Огрис - статистика

    Тренер
    Имя Андреас
    Фамилия Огрис
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 7 октября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Аустрия 10 2 4 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.04.2015 Зальцбург 3 : 1 Аустрия
    11.04.2015 Грёдиг 1 : 1 Аустрия
    19.04.2015 Аустрия 1 : 1 Вольфсберг
    26.04.2015 Альтах 2 : 0 Аустрия
    02.05.2015 Аустрия 2 : 1 Винер-Нойштадт
    09.05.2015 Аустрия 0 : 0 Штурм
    17.05.2015 Рапид 4 : 1 Аустрия
    20.05.2015 Аустрия 0 : 1 Адмира
    24.05.2015 Рид 0 : 2 Аустрия
    31.05.2015 Аустрия 1 : 1 Зальцбург
    • Читайте нас: 