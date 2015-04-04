Андреас Огрис - статистика
Тренер
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Огрис
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|7 октября 1964
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Огрис
|Гражданство
|Австрия
|Дата рождения
|7 октября 1964
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Аустрия
|10
|2
|4
|4
|Дата
|Матч
|04.04.2015
|Зальцбург
|3 : 1
|Аустрия
|11.04.2015
|Грёдиг
|1 : 1
|Аустрия
|19.04.2015
|Аустрия
|1 : 1
|Вольфсберг
|26.04.2015
|Альтах
|2 : 0
|Аустрия
|02.05.2015
|Аустрия
|2 : 1
|Винер-Нойштадт
|09.05.2015
|Аустрия
|0 : 0
|Штурм
|17.05.2015
|Рапид
|4 : 1
|Аустрия
|20.05.2015
|Аустрия
|0 : 1
|Адмира
|24.05.2015
|Рид
|0 : 2
|Аустрия
|31.05.2015
|Аустрия
|1 : 1
|Зальцбург