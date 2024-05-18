Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир Гудев - статистика

Молдова
19 декабря 1972 (53)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Милсами
24
12
7
5
Молдова. Суперлига, 5 тур
Милсами
1 : 1
18.05.2024
Дачия
Молдова. Суперлига, 9 тур
Милсами
1 : 0
11.05.2024
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 8 тур
Шериф
2 : 1
04.05.2024
Милсами
Молдова. Суперлига, 7 тур
Милсами
3 : 0
27.04.2024
Бельцы
Молдова. Суперлига, 6 тур
Зимбру
3 : 1
21.04.2024
Милсами
Молдова. Суперлига, 10 тур
Дачия
1 : 4
13.04.2024
Милсами
Молдова. Суперлига, 4 тур
Петрокуб
3 : 0
06.04.2024
Милсами
Молдова. Суперлига, 3 тур
Милсами
0 : 0
31.03.2024
Шериф
Молдова. Суперлига, 2 тур
Бельцы
1 : 0
17.03.2024
Милсами
Молдова. Суперлига, 1 тур
Милсами
0 : 0
10.03.2024
Зимбру
Молдова. Суперлига, 14 тур
Флорешть
1 : 0
03.12.2023
Милсами
Молдова. Суперлига, 13 тур
Милсами
3 : 0
25.11.2023
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 12 тур
Милсами
3 : 0
11.11.2023
Дачия
Молдова. Суперлига, 11 тур
Шериф
1 : 1
05.11.2023
Милсами
Молдова. Суперлига, 10 тур
Милсами
1 : 1
28.10.2023
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 9 тур
Бельцы
3 : 0
21.10.2023
Милсами
Молдова. Суперлига, 8 тур
Милсами
1 : 0
07.10.2023
Зимбру
Молдова. Суперлига, 7 тур
Милсами
2 : 1
01.10.2023
Флорешть
Молдова. Суперлига, 6 тур
Спартаний Селемет
1 : 2
24.09.2023
Милсами
Молдова. Суперлига, 5 тур
Дачия
1 : 2
16.09.2023
Милсами
Молдова. Суперлига, 4 тур
Милсами
2 : 0
27.08.2023
Шериф
Молдова. Суперлига, 3 тур
Петрокуб
2 : 0
19.08.2023
Милсами
Молдова. Суперлига, 2 тур
Милсами
2 : 1
12.08.2023
Бельцы
Молдова. Суперлига, 1 тур
Зимбру
0 : 1
06.08.2023
Милсами
Главные новости
Реакция Канчельскиса на предложение запретить пиццу в России
12:38
3
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
12:13
1
ФотоНазван лучший тренер РПЛ в октябре
11:59
5
Фото«Бавария» продлила контракт с Кейном, получившим «Золотой мяч»
11:24
9
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
4
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
7
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
5
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
4
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
8
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+