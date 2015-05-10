Диего Агирре - статистика
Тренер
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Агирре
|Гражданство
|Уругвай
|Дата рождения
|13 сентября 1965
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Агирре
|Гражданство
|Уругвай
|Дата рождения
|13 сентября 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Интернасьонал
|5
|1
|1
|3
|Дата
|Матч
|10.05.2015
|Атлетико Паранаэнсе
|3 : 0
|Интернасьонал
|24.05.2015
|Васко да Гама
|1 : 1
|Интернасьонал
|31.05.2015
|Интернасьонал
|0 : 0
|Сан-Паулу
|05.06.2015
|Палмейрас
|1 : 1
|Интернасьонал
|07.06.2015
|Интернасьонал
|2 : 0
|Коритиба