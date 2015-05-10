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    Диего Агирре - статистика

    Тренер
    Имя Диего
    Фамилия Агирре
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 13 сентября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Интернасьонал 5 1 1 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.05.2015 Атлетико Паранаэнсе 3 : 0 Интернасьонал
    24.05.2015 Васко да Гама 1 : 1 Интернасьонал
    31.05.2015 Интернасьонал 0 : 0 Сан-Паулу
    05.06.2015 Палмейрас 1 : 1 Интернасьонал
    07.06.2015 Интернасьонал 2 : 0 Коритиба
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