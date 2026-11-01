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Якоб Фрис - статистика
Виборг
, Финляндия
Дания
11 декабря 1976 (49)
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Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
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Дания. Суперлига 2026/2027
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Команда
И
В
П
Н
Виборг
13
7
4
2
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Рандерс
0 : 2
11.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
4 : 1
20.09.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 1
13.09.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
0 : 2
04.09.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
2 : 3
28.08.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
4 : 0
23.08.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 1
14.08.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
0 : 0
07.08.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
1 : 0
02.08.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
1 : 0
24.07.2026
Оденсе
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