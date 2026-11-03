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Англия. Чемпионшип
Команды
Куинз Парк Рейнджерс
Жульен Стефан
Статистика
Жульен Стефан - статистика
Куинз Парк Рейнджерс
Франция
18 сентября 1980 (46)
Тренер
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 1
14.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вест Хэм
1 : 1
09.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
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Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
В
П
Н
Куинз Парк Рейнджерс
1
0
1
0
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
08.08.2026
Миллуолл
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