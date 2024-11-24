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Джимми Флойд Хассельбайнк
Материалы
Джимми Флойд Хассельбайнк - материалы
Нидерланды
27 марта 1972 (54)
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ТОП-10 лучших бомбардиров в истории «Челси»
Кто был лучшим бомбардиром за всю историю «Челси» : Лэмпард, Дрогба, Азар?
24.11.2024 11:35
3
Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаются
Нижняя половина таблицы Чемпионшипа выглядит живописно. Тут хватает некогда великих или игравших в Премьер-лиге команд, не имеющих реальных шансов вернуться в элиту в этом сезоне. «Бомбардир» провел смотр неудачников Чемпионшипа.
20.01.2017 09:55
2
Чей подвиг вчера повторил «Ливерпуль». Два суперкамбэка «Мидлсбро» 10-летней давности
«Ливерпуль» устроил немыслимый камбэк в матче с дортмундской «Боруссией», заставив вспомнить, какие чудеса ровно 10 лет назад в этом турнире творила еще одна английская команда. «Бомбардир» ностальгирует по «Мидлсбро» Стива Макларена, который совершил сразу два суперкамбэка весной 2006-го.
15.04.2016 15:50
3
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Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
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