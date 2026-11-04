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Чехия. Шанс Лига
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Славия
Йиндрших Трпишовски
Статистика
Йиндрших Трпишовски - статистика
Славия
Чехия
27 февраля 1976 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
2 : 0
13.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Фастав
0 : 1
09.10.2026
Славия
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
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Чехия. Синот Лига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
В
П
Н
Славия
4
0
3
1
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
2 : 0
13.10.2026
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
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