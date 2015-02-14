Мигель Солер - статистика
Тренер
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Солер
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|16 марта 1965
|Имя
|Мигель
|Фамилия
|Солер
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|16 марта 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Мальорка
|18
|6
|9
|3
|Дата
|Матч
|14.02.2015
|Рекреативо
|0 : 0
|Мальорка
|21.02.2015
|Мальорка
|3 : 0
|Осасуна
|28.02.2015
|Барселона Б
|2 : 4
|Мальорка
|08.03.2015
|Мальорка
|3 : 2
|Сарагоса
|14.03.2015
|Алавес
|2 : 0
|Мальорка
|21.03.2015
|Мальорка
|0 : 1
|Льягостера
|29.03.2015
|Сабадель
|1 : 1
|Мальорка
|04.04.2015
|Луго
|4 : 0
|Мальорка
|11.04.2015
|Мальорка
|2 : 3
|Расинг
|19.04.2015
|Алькоркон
|0 : 0
|Мальорка
|25.04.2015
|Мальорка
|2 : 1
|Тенерифе
|03.05.2015
|Спортинг
|1 : 0
|Мальорка
|10.05.2015
|Мальорка
|1 : 2
|Бетис
|16.05.2015
|Нумансия
|1 : 2
|Мальорка
|20.05.2015
|Мальорка
|1 : 0
|Понферрадина
|24.05.2015
|Альбасете
|4 : 2
|Мальорка
|31.05.2015
|Мальорка
|0 : 1
|Жирона
|07.06.2015
|Мирандес
|2 : 0
|Мальорка