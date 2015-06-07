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Мигель Солер
Статистика
Мигель Солер - статистика
Испания
16 марта 1965 (61)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2014/2015
Команда
И
В
П
Н
Мальорка
18
6
9
3
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
2 : 0
07.06.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 41 тур
Мальорка
0 : 1
31.05.2015
Жирона
Испания. Сегунда, 40 тур
Альбасете
4 : 2
24.05.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 39 тур
Мальорка
1 : 0
20.05.2015
Понферрадина
Испания. Сегунда, 38 тур
Нумансия
1 : 2
16.05.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 37 тур
Мальорка
1 : 2
10.05.2015
Бетис
Испания. Сегунда, 36 тур
Спортинг
1 : 0
03.05.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 35 тур
Мальорка
2 : 1
25.04.2015
Тенерифе
Испания. Сегунда, 34 тур
Алькоркон
0 : 0
19.04.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 33 тур
Мальорка
2 : 3
11.04.2015
Расинг
Испания. Сегунда, 32 тур
Луго
4 : 0
04.04.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 31 тур
Сабадель
1 : 1
29.03.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 30 тур
Мальорка
0 : 1
21.03.2015
Льягостера
Испания. Сегунда, 29 тур
Алавес
2 : 0
14.03.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 28 тур
Мальорка
3 : 2
08.03.2015
Сарагоса
Испания. Сегунда, 27 тур
Барселона Б
2 : 4
28.02.2015
Мальорка
Испания. Сегунда, 26 тур
Мальорка
3 : 0
21.02.2015
Осасуна
Испания. Сегунда, 25 тур
Рекреативо
0 : 0
14.02.2015
Мальорка
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