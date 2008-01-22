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    Отто Пфистер

    Тренер
    Имя Отто
    Фамилия Пфистер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 24 ноября 1937
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Камерун 6 4 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2008 Египет 4 : 2 Камерун
    26.01.2008 Камерун 5 : 1 Замбия
    30.01.2008 Камерун 3 : 0 Судан
    04.02.2008 Тунис 2 : 3 Камерун
    07.02.2008 Гана 0 : 1 Камерун
    10.02.2008 Камерун 0 : 1 Египет
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