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    Хосе Анхель Сиганда - статистика

    Тренер
    Имя Хосе Анхель
    Фамилия Сиганда
    Гражданство Испания
    Дата рождения 1 октября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атлетик 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2017 Атлетик 0 : 0 Хетафе
    27.08.2017 Эйбар 0 : 1 Атлетик
    17.09.2017 Лас-Пальмас 1 : 0 Атлетик
    18.03.2018 Барселона 2 : 0 Атлетик
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