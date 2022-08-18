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    Хеннинг Берг - статистика

    Тренер
    Имя Хеннинг
    Фамилия Берг
    Команда Пафос
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 1 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Омония 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2022 Гент 0 : 2 Омония
    25.08.2022 Омония 2 : 0 Гент
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