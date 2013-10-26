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    Мартин Котулек - статистика

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Котулек
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 11 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сигма 7 2 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.10.2013 Сигма 2 : 2 Словацко
    03.11.2013 Баник 1 : 1 Сигма
    10.11.2013 Сигма 1 : 1 Спарта
    24.11.2013 Зноймо 2 : 1 Сигма
    30.11.2013 Сигма 1 : 2 Дукла
    22.02.2014 Сигма 5 : 1 Славия
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