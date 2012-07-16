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    Сергей Савченков - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Викторович
    Фамилия Савченков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 января 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 13 8 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2012 Факел 3 : 1 Витязь
    26.07.2012 Факел 1 : 0 Металлург Л
    31.07.2012 Факел 2 : 0 Сокол
    09.08.2012 Авангард 4 : 1 Факел
    22.08.2012 Локомотив 1 : 2 Факел
    27.08.2012 Факел 3 : 2 Подолье
    11.10.2012 Факел 0 : 0 Арсенал
    17.10.2012 Металлург Л 2 : 1 Факел
    22.10.2012 Сокол 1 : 0 Факел
    28.10.2012 Факел 2 : 2 Авангард
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