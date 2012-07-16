Сергей Савченков
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Савченков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1955
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Савченков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|1 января 1955
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Факел
|13
|8
|3
|2
|Дата
|Матч
|16.07.2012
|Факел
|3 : 1
|Витязь
|26.07.2012
|Факел
|1 : 0
|Металлург Л
|31.07.2012
|Факел
|2 : 0
|Сокол
|09.08.2012
|Авангард
|4 : 1
|Факел
|22.08.2012
|Локомотив
|1 : 2
|Факел
|27.08.2012
|Факел
|3 : 2
|Подолье
|11.10.2012
|Факел
|0 : 0
|Арсенал
|17.10.2012
|Металлург Л
|2 : 1
|Факел
|22.10.2012
|Сокол
|1 : 0
|Факел
|28.10.2012
|Факел
|2 : 2
|Авангард