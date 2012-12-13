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    Виктор Вучетич

    Тренер
    Имя Виктор
    Фамилия Вучетич
    Гражданство Мексика
    Дата рождения 25 июня 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монтеррей 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.12.2012 Монтеррей 1 : 3 Челси
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