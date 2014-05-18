Турция. Супер-Лига, 34 тур
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Турция. Супер-Лига, 2 тур