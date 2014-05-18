Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фуат Чапа - статистика

Турция
15 августа 1968 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Антальяспор
6
0
5
1
Кайсери Эрджиесспор
15
3
11
1
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Антальяспор
0 : 2
18.05.2014
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Антальяспор
1 : 2
03.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Касымпаша
2 : 0
27.04.2014
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Антальяспор
1 : 2
21.04.2014
Сивасспор
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Фенербахче
4 : 1
13.04.2014
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Антальяспор
1 : 1
05.04.2014
Коньяспор
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Кайсери Эрджиесспор
1 : 3
26.01.2014
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Кайсери Эрджиесспор
1 : 3
28.12.2013
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Бурсаспор
3 : 1
23.12.2013
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Газиантепспор
2 : 1
15.12.2013
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Кайсери Эрджиесспор
0 : 2
09.12.2013
Эскишехирспор
Турция. Супер-Лига, 13 тур
Трабзонспор
3 : 1
01.12.2013
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Кайсери Эрджиесспор
1 : 0
24.11.2013
Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Элазигспор
0 : 1
08.11.2013
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Кайсери Эрджиесспор
0 : 3
02.11.2013
Касымпаша
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Сивасспор
2 : 0
25.10.2013
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 8 тур
Кайсери Эрджиесспор
1 : 2
20.10.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Коньяспор
1 : 0
05.10.2013
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Карабюкспор
0 : 0
20.09.2013
Кайсери Эрджиесспор
Турция. Супер-Лига, 4 тур
Кайсери Эрджиесспор
1 : 0
14.09.2013
Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Кайсери Эрджиесспор
2 : 4
26.08.2013
Бешикташ
Главные новости
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
1
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
11
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
5
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+