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    Густаво Кинтерос - статистика

    Тренер
    Имя Густаво
    Фамилия Кинтерос
    Гражданство Боливия
    Дата рождения 15 февраля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эквадор 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.06.2016 Бразилия 0 : 0 Эквадор
    09.06.2016 Эквадор 2 : 2 Перу
    13.06.2016 Эквадор 4 : 0 Гаити
    17.06.2016 США 2 : 1 Эквадор
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