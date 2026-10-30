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Рексхэм
Фил Паркинсон
Статистика
Фил Паркинсон - статистика
Рексхэм
Англия
1 декабря 1967 (58)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Рексхэм
1 : 2
13.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
1 : 1
10.10.2026
Рексхэм
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
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Англия. Первая лига 2023/2024
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Команда
И
В
П
Н
Рексхэм
1
0
1
0
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Мидлсбро
1 : 0
07.08.2026
Рексхэм
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