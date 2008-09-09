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    Ги Ру

    Тренер
    Имя Ги
    Фамилия Ру
    Гражданство Франция
    Дата рождения 18 октября 1938
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ланс 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.09.2008 Ланс 4 : 1 Седан
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