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    Виктор Звунка

    Тренер
    Имя Виктор
    Фамилия Звунка
    Гражданство Франция
    Дата рождения 15 ноября 1951
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Генгам 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.08.2009 Генгам 1 : 5 Гамбург
    27.08.2009 Гамбург 3 : 1 Генгам
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