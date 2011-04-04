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    Франсиско Аркос - статистика

    Тренер
    Имя Франсиско
    Фамилия Аркос
    Гражданство Испания
    Дата рождения 16 декабря 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Луч 6 1 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.04.2011 КАМАЗ 2 : 0 Луч
    07.04.2011 Мордовия 1 : 1 Луч
    15.04.2011 Луч 1 : 0 Черноморец
    28.04.2011 Торпедо Вл 1 : 1 Луч
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