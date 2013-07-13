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    Мартин Андерматт

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Андерматт
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 21 ноября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Арау 6 1 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.07.2013 Базель 3 : 1 Арау
    20.07.2013 Арау 4 : 2 Люцерн
    27.07.2013 Грассхоппер 4 : 2 Арау
    04.08.2013 Тун 2 : 2 Арау
    10.08.2013 Арау 0 : 4 Янг Бойз
    31.08.2013 Арау 0 : 1 Сьон
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