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    • За что на самом деле Лев Яшин получил «Золотой мяч»: путь к награде

    За что на самом деле Лев Яшин получил «Золотой мяч»: путь к награде


    3
    Голосов: 7
    21.09.2024 08:59
    История успеха лучшего вратаря всех времен: путь к заслуженной награде

    Лев Яшин – единственный вратарь в мире, которому за всю историю футбола вручался “Золотой мяч”. Потому это достижение вратаря сборной СССР и московского “Динамо” уникально.

    История “Золотого мяча”

    Приз был учрежден в 50-х годах XX века главным редактором журнала FRANCE FOOTBALL Габриэлем Ано. С 1956 г. награжу стали вручать лучшему футболисту по итогам календарного года.

    До 2006 года приз вручался по итогам голосования журналистов. С 2007 года стали учитываться голоса тренеров и капитанов футбольных сборных.

    В первые 40 лет без малого приз мог выиграть только футболист-европеец. С 1995 года возможность побороться за трофей появилась у представителей любых национальностей из клубов Европы.

    Значимость достижения Яшина

    Достижение вратаря Льва Яшина значимо потому, что представителю Советского Союза получить такую награду от иностранного издания в те времена было невероятно трудно. На то есть несколько причин:

    • международных встреч на уровне сборных и клубов было очень мало по сравнению с нашим временем;

    • если международные игры и проходили, то схема была кубковой – на выбывание;

    • от каждой страны в борьбе за европейский кубок на клубном уровне могла принимать участие только одна команда;

    • развитого телевидения (а тем более интернета), фиксирующего для зрителей и потомков каждый момент игры, не было – проявить себя было нелегкой задачей.

    Первый Кубок Европы 1960 года сборная СССР, в воротах которой уже блистал Яшин, выиграла. Но в том турнире не принимали участие несколько топ-сборных: Италии, Англии и ФРГ. А на стадии 1/4 финала играть против СССР отказалась испанская команда.

    Клубы из СССР допустили к участию в еврокубках только с 1965 года по политическим мотивам. Поэтому в начале 60-х всерьез оценивались выступления игроков даже в товарищеских матчах.

    Путь к заслуженной награде

    И все-таки успешное выступление советского голкипера в составе сборной в 1960-м пошло в зачет полученному позже “Золотому мячу”. С участием Льва Яшина тогда сборная переиграла в 1/2 финала Кубка Европы Чехословакию – 3:0, после чего публика унесла его на руках с поля. А в финале команда СССР переиграла Югославию – 2:1.

    По итогам голосования 1960 г. Яшин занял пятое место в соперничестве за “Золотой мяч”, в следующем году стал четвертым. Стоит помнить, что Лев Иванович был в списке соискателей этой награды и ранее – с 1956-го по 1959-й, а также еще 3 года после получения “Золотого мяча”. Таким достижением не может похвастаться ни один футболист СССР тех лет: многие были в списке претендентов на награду, но только по разу.

    Триумф 1963 года

    Хотя игры за клуб во внутреннем чемпионате не очень котировались при определении лучшего игрока года в Европе, стоит упомянуть, что в 1963 году вратарь-триумфатор блестяще сыграл за московское “Динамо”. Яшин принял участие в 27 из 38 матчей команды в сезоне, пропустив всего 6 мячей. Его уверенная игра на последнем рубеже позволила динамовцам стать чемпионами СССР, а голкипер был признан лучшим вратарем страны.

    Но главными играми, по результатам которых принималось решение о награждении вратаря №1 Советского Союза “Золотым мячом”, были две осенние встречи 1963 года:

    • “Матч века” – сборная Англии против сборной мира;

    • ответная игра 1/8 финала европейского первенства между СССР и Италией.

    Встреча сборной Англии и сборной мира проводилась на “Уэмбли” в честь 100-летнего юбилея английской футбольной ассоциации и завершилась победой англичан 2:1. Оба мяча англичане забили во втором тайме, но Яшин защищал ворота сборной мира в первом. Его игра получила восторженные отклики участников матча, болельщиков, ставших свидетелями игры кипера, а главное – прессы. Оборона сборной мира не отличалась сыгранностью, и нашему вратарю пришлось подчищать ошибки защитников, отражать убойные удары, грамотно играть и в рамке, и на выходах.

    Готовясь к “Матчу века”, Лев Яшин вынужден был пропустить первую домашнюю встречу 1/8 финала с итальянцами, которую СССР выиграла со счетом 2:0. В этой игре ворота советской команды с успехом защищал Рамаз Урушадзе. В ответной встрече в Риме итальянцы были настроены решительно, и порой казалось, что голы не заставят себя ждать. Но Яшин не оставил сопернику шансов, играя просто блестяще!

    Уже в первом тайме счет ударов по воротам был 17:7 в пользу сборной Италии, а на табло горели цифры 1:0 в пользу СССР. На 57-й минуте игры вратарь отразил пенальти, намертво взяв мяч. А сколько было моментов, когда голкипер выигрывал у соперников дуэли “один на один”, отражал удары из пределов штрафной и вратарской! И хоть на 89-й минуте итальянцы сравняли счет, это было для них слабым утешением. В четвертьфинал прошла сборная СССР, получив хвалебную прессу, прежде всего, в адрес своего вратаря.

    Конкуренты и итоги голосования

    Имя обладателя “Золотого мяча-1963” было названо 17 декабря 1963 года. В числе основных претендентов на победу были игроки атакующего плана с именами из топ-клубов Европы:

    • Эйсебио (“Бенфика”);

    • Джимми Гривз (“Тоттенхэм”);

    • Деннис Лоу (“Манчестер Юнайтед”);

    • Джанни Ривера (“Милан”, обладатель Кубка чемпионов 1962/63).

    Лев Яшин стал первым в списке, набрав 73 очка, значительно опередив Риверу, который набрал 56 пунктов. Сразу 11 журналистов поставили нашего вратаря на 1-е место, трое – на 2-е, и по одному человеку отдали Яшину 3-е, 4-е и 5-е места.

    В истории СССР были еще два игрока, которые забирали престижную награду – форварды Олег Блохин (1975 год) и Игорь Беланов (1986 год). Но достижение вратаря Льва Яшина до сих пор остается уникальным.

    Награждение

    По сравнению с пышными церемониями награждения лучших футболистов в наши дни торжество тех времен выглядело максимально скромно. 27 мая 1964 года перед ответным матчем 1/4 финала европейского первенства со шведами в Лужниках (3:1) Макс Юрбини, редактор FRANCE FOOTBALL, вручил приз Льву Яшину. Триумф советского голкипера вживую видела стотысячная арена и фиксировали фотографы.

    Широких гуляний и громких интервью с награжденным не было. Виновник торжества с партнерами по команде скромно отметили это поистине эпохальное событие в Спорткомитете. Футбольная жизнь пошла своим чередом далее.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: pulse.mail.ru
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии (6)
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    FRZZ
    1727091124
    В середине стоит Анатолий Банишевский, был великолепным напом.
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    FaTeK1945ru
    1727168218
    ...а далее -- Альберт Шестернёв,защитник ЦСКА и сборной СССР !!!
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