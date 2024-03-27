Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Статьи
    • Месси, Марадона… или Батистута? Кто забил больше за сборную Аргентины?

    Месси, Марадона… или Батистута? Кто забил больше за сборную Аргентины?


    5
    Голосов: 2
    27.03.2024 22:00
    В списке лучших бомбардиров есть даже… центральный защитник!

    Действующие чемпионы миры и обладатели Кубка Америки, №1 рейтинга ФИФА, лидеры отборочной группы ЧМ-2026… и это все об одной национальной команде! Сборная Аргентины переживает один из лучших этапов в своей истории – выигрывает турнир за турниром, показывая при этом восхитительный футбол. Лионель Месси в свои 36 лет остается лидером и вожаком аргентинцев, а еще – первоклассным голеадором. Впрочем, в истории этой сборной были и другие великие бомбардиры, забившие не один десяток голов за главную команду своей страны. Пришло время сравнить статистику легенд. Лучшие бомбардиры сборной Аргентины за всю историю – настоящая россыпь великих имен. Как обычно, начинаем рейтинг по возрастанию. ¡Vamos!

    10. Хосе Санфилиппо. Голы за сборную Аргентины: 18

    Свои 18 мячей в футболке национальной команды форвард забил за 21 матч. В среднем на гол он тратил 90 минут, это лучший показатель среди всех участников топ-10 рейтинга. Санфилиппо – легенда аргентинского «Сан-Лоренсо». На его счету более двухсот мячей за эту команду. В составе сборной сыграл на ЧМ-1962. Забил на том турнире один гол – в ворота англичан.

    9. Даниэль Пассарелла. Голы за сборную Аргентины: 20

    Удивительное дело: в рейтинг лучших бомбардиров сборной Аргентины попал игрок, выступавший на позиции… центрального защитника! Пасарелла на протяжении карьеры показывал высочайшую результативность не только в сборной: он занимает второе место среди самых забивных защитников в истории футбола. Статистика аргентинца выглядит впечатляюще: 134 гола в 451 матче. Больше забивал лишь Рональд Куман. Пасарелла – двукратный чемпион мира. Он праздновал успех со сборной в 1978 и 1986 году.

    8. Лаутаро Мартинес. Голы за сборную Аргентины: 21

    В первой десятке рейтинга есть сразу три действующих игрока сборной Аргентины. Один из них – 26-летний Лаутаро Мартинес, чемпион мира 2022 года и один из лучших нападающих итальянской Серии А. Форвард «Интера» уверенно лидирует в гонке главных снайперов этого сезона. Он забил 23 гола в 26 матчах за черно-синюю команду.

    7. Анхель Ди Мария. Голы за сборную Аргентины: 29

    А вот и еще один действующий игрок сборной. Ди Мария ярко проявил себя на молодежном чемпионате мира 2007 года. Аргентинцы тогда выиграли турнир, а хавбек забил 3 мяча. Год спустя Анхель поехал вместе с олимпийской сборной на Игры в Пекин. И снова выиграл золото. Анхель сыграл на четырех чемпионатах мира. Триумфальным для аргентинцев стал мундиаль в Катаре. В победном финале Ди Мария забил один из голов в ворота французов.

    6. Гонсало Игуаин. Голы за сборную Аргентины: 31

    Игуаин – ровесник Месси и Ди Марии. Все эти игроки родились в 1987 году. Гонсало дебютировал за сборную позже, чем Лео и Анхель – в 2009-м. Национальную команду тогда возглавлял Диего Марадона. В первом же матче Игуаин забил гол. Форвард поехал на ЧМ-2010, где оформил хет-трик в ворота сборной Южной Кореи. На мундиале 2014-го года нападающий принял участие во всех семи матчах своей сборной, отметился одним забитым мячом. В финале аргентинцы уступили Германии, а Игуаин не реализовал несколько отличных моментов, в том числе выход один на один с голкипером немцев Мануэлем Нойером. На ЧМ 2018 года Гонсало не забил ни одного гола. Аргентина уступила французам в 1/8 финала. Больше Игуаин за сборную не играл.

    5. Диего Марадона. Голы за сборную Аргентины: 32

    Свой первый матч за взрослую сборную Аргентины Диего провел в 1977 году. 16-летний футболист вышел на замену в товарищеском матче с Венгрией. Интересно, что за «молодежку» Марадона дебютировал уже после попадания в основную сборную. На ЧМ-1978 года он не поехал: в последний момент его «отцепили» от итоговой заявки на турнир. Аргентинцы стали чемпионами мира без Диего. Зато на следующем мундиале форвард был лидером своей сборной. Марадона забил в Испании два гола. Оба – на групповой стадии в ворота венгров. Аргентина не смогла выйти в полуфинал, уступив в решающем матче Бразилии 1:3. Диего в той встрече был удален с поля за грубую игру. Зато в 1986 году великий игрок, наконец, стал чемпионом мира. Его сборная в финале победила ФРГ – 3:2. Всего на том турнире Марадона забил 5 голов. В карьере Диего было еще два чемпионата мира – 1990 и 1994 года.

    4. Эрнан Креспо. Голы за сборную Аргентины: 35

    Креспо дебютировал за сборную в 19 лет. Он вышел на поле в матче с Болгарией в феврале 1995 года. Следующего вызова в национальную команду форварду пришлось ждать 16 месяцев. Креспо принял участие в трех чемпионатах мира – 1998, 2002 и 2006 годов. На мундиале в Италии аргентинец забил 3 гола и получил «серебряную бутсу» как второй бомбардир этого турнира.

    3. Серхио Агуэро. Голы за сборную Аргентины: 41

    Агуэро собрал все самые главные титулы со сборными на юношеском и молодежном уровне: выигрывал ЧМ-2005 для игроков не старше 17 лет и ЧМ-2007 U-20. Побеждал на Олимпиаде в Пекине. В полуфинале того турнира с Бразилией игрок по прозвищу «Кун» забил два гола. В карьере Агуэро было три взрослых чемпионата мира. Лучшим его достижением стало «серебро» 2014 года.

    2. Габриэль Батистута. Голы за сборную Аргентины: 55

    В своем первом же матче на чемпионате мира – в 1994 году – Батистута оформил хет-трик. Аргентинцы тогда разгромили Грецию со счетом 4:0. Забил форвард и в 1/8 финала сборной Румынии, но команда Батистуты уступила и покинула турнир. На мундиале 1998 года нападающий по прозвищу «Батигол» отметился голом в стартовой игре с Японией, а потом отгрузил три мяча в легендарном матче с Ямайкой (именно этой встрече посвящен хит группы «Чайф»). Дальше был победный матч 1/8 финала с Англией и гол Батистуты. Свой турнирный путь аргентинцы закончили на стадии четвертьфинала, уступив голландцам. На ЧМ-2002 «Батигол» поразил ворота нигерийцев. Аргентина заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

    1. Лионель Месси. Голы за сборную Аргентины: 106

    Этот рейтинг объединил многих великих игроков. Но Месси выделяется даже среди легенд. Его результат – 106 голов – иначе как космическим не назовешь. Форвард дебютировал во взрослой сборной летом 2005 года. Он вышел на замену в матче с венграми. Месси вышел на поле и спустя две минуты… получил красную карточку! Он отмахнулся от соперника, за что и был удален. После этого в карьере великого аргентинца было «серебро» Кубка Америки 2007 года и «золото» Олимпиады в Пекине. Много лет Месси и его партнеры по сборной не могли выиграть ни одного трофея. Трижды команда добиралась до финала на крупных турнирах и всякий раз проигрывала в решающей стадии.

    Ну а потом случились три большие победы подряд – на Кубке Америки, в Финалиссиме и, наконец, на ЧМ-2022. Месси продолжает выступления за сборную, продолжает забивать и вести свою команду к новым трофеям.

    Лучшие бомбардиры в истории сборной Аргентины (по данным Transfermarkt)
    Игрок Матчи Голы Минут на гол
    1. Лионель Месси 180 106 141
    2. Габриэль Батистута 78 55 120
    3. Серхио Агуэро 101 41 136
    4. Эрнан Креспо 64 35 127
    5. Диего Марадона 84 32 234
    6. Гонсало Игуаин 75 31 166
    7. Анхель Ди Мария 138 30 311
    8. Лаутаро Мартинес 56 22 154
    9. Даниэль Пассарелла 62 20 278
    10. Хосе Санфилиппо 21 18 90

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: IMAGO/Matthias Koch, Frank Hoermann/SVEN SIMON, via www.imago-images.de, Shinji Akagi, ChampionsLeague / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Askhabov-Askhab-google
    1711550572
    Самый лучший показатель конечно же у Батистуты.Игра плюс гол
    Ответить
    Спартач80
    1711551938
    Хорошая статья про легенд Аргентины, но как же стыдно за Зенит...
    Ответить
    k611
    1711553550
    Помню игру Батистуты, классный игрок конечно. Вообще конечно Аргентина нехваткой хороших футболистов не страдает.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+