В списке лучших бомбардиров есть даже… центральный защитник!

Действующие чемпионы миры и обладатели Кубка Америки, №1 рейтинга ФИФА, лидеры отборочной группы ЧМ-2026… и это все об одной национальной команде! Сборная Аргентины переживает один из лучших этапов в своей истории – выигрывает турнир за турниром, показывая при этом восхитительный футбол. Лионель Месси в свои 36 лет остается лидером и вожаком аргентинцев, а еще – первоклассным голеадором. Впрочем, в истории этой сборной были и другие великие бомбардиры, забившие не один десяток голов за главную команду своей страны. Пришло время сравнить статистику легенд. Лучшие бомбардиры сборной Аргентины за всю историю – настоящая россыпь великих имен. Как обычно, начинаем рейтинг по возрастанию. ¡Vamos!

10. Хосе Санфилиппо. Голы за сборную Аргентины: 18

Свои 18 мячей в футболке национальной команды форвард забил за 21 матч. В среднем на гол он тратил 90 минут, это лучший показатель среди всех участников топ-10 рейтинга. Санфилиппо – легенда аргентинского «Сан-Лоренсо». На его счету более двухсот мячей за эту команду. В составе сборной сыграл на ЧМ-1962. Забил на том турнире один гол – в ворота англичан.

9. Даниэль Пассарелла. Голы за сборную Аргентины: 20

Удивительное дело: в рейтинг лучших бомбардиров сборной Аргентины попал игрок, выступавший на позиции… центрального защитника! Пасарелла на протяжении карьеры показывал высочайшую результативность не только в сборной: он занимает второе место среди самых забивных защитников в истории футбола. Статистика аргентинца выглядит впечатляюще: 134 гола в 451 матче. Больше забивал лишь Рональд Куман. Пасарелла – двукратный чемпион мира. Он праздновал успех со сборной в 1978 и 1986 году.

8. Лаутаро Мартинес. Голы за сборную Аргентины: 21

В первой десятке рейтинга есть сразу три действующих игрока сборной Аргентины. Один из них – 26-летний Лаутаро Мартинес, чемпион мира 2022 года и один из лучших нападающих итальянской Серии А. Форвард «Интера» уверенно лидирует в гонке главных снайперов этого сезона. Он забил 23 гола в 26 матчах за черно-синюю команду.

7. Анхель Ди Мария. Голы за сборную Аргентины: 29

А вот и еще один действующий игрок сборной. Ди Мария ярко проявил себя на молодежном чемпионате мира 2007 года. Аргентинцы тогда выиграли турнир, а хавбек забил 3 мяча. Год спустя Анхель поехал вместе с олимпийской сборной на Игры в Пекин. И снова выиграл золото. Анхель сыграл на четырех чемпионатах мира. Триумфальным для аргентинцев стал мундиаль в Катаре. В победном финале Ди Мария забил один из голов в ворота французов.

6. Гонсало Игуаин. Голы за сборную Аргентины: 31

Игуаин – ровесник Месси и Ди Марии. Все эти игроки родились в 1987 году. Гонсало дебютировал за сборную позже, чем Лео и Анхель – в 2009-м. Национальную команду тогда возглавлял Диего Марадона. В первом же матче Игуаин забил гол. Форвард поехал на ЧМ-2010, где оформил хет-трик в ворота сборной Южной Кореи. На мундиале 2014-го года нападающий принял участие во всех семи матчах своей сборной, отметился одним забитым мячом. В финале аргентинцы уступили Германии, а Игуаин не реализовал несколько отличных моментов, в том числе выход один на один с голкипером немцев Мануэлем Нойером. На ЧМ 2018 года Гонсало не забил ни одного гола. Аргентина уступила французам в 1/8 финала. Больше Игуаин за сборную не играл.

5. Диего Марадона. Голы за сборную Аргентины: 32

Свой первый матч за взрослую сборную Аргентины Диего провел в 1977 году. 16-летний футболист вышел на замену в товарищеском матче с Венгрией. Интересно, что за «молодежку» Марадона дебютировал уже после попадания в основную сборную. На ЧМ-1978 года он не поехал: в последний момент его «отцепили» от итоговой заявки на турнир. Аргентинцы стали чемпионами мира без Диего. Зато на следующем мундиале форвард был лидером своей сборной. Марадона забил в Испании два гола. Оба – на групповой стадии в ворота венгров. Аргентина не смогла выйти в полуфинал, уступив в решающем матче Бразилии 1:3. Диего в той встрече был удален с поля за грубую игру. Зато в 1986 году великий игрок, наконец, стал чемпионом мира. Его сборная в финале победила ФРГ – 3:2. Всего на том турнире Марадона забил 5 голов. В карьере Диего было еще два чемпионата мира – 1990 и 1994 года.

4. Эрнан Креспо. Голы за сборную Аргентины: 35

Креспо дебютировал за сборную в 19 лет. Он вышел на поле в матче с Болгарией в феврале 1995 года. Следующего вызова в национальную команду форварду пришлось ждать 16 месяцев. Креспо принял участие в трех чемпионатах мира – 1998, 2002 и 2006 годов. На мундиале в Италии аргентинец забил 3 гола и получил «серебряную бутсу» как второй бомбардир этого турнира.

3. Серхио Агуэро. Голы за сборную Аргентины: 41

Агуэро собрал все самые главные титулы со сборными на юношеском и молодежном уровне: выигрывал ЧМ-2005 для игроков не старше 17 лет и ЧМ-2007 U-20. Побеждал на Олимпиаде в Пекине. В полуфинале того турнира с Бразилией игрок по прозвищу «Кун» забил два гола. В карьере Агуэро было три взрослых чемпионата мира. Лучшим его достижением стало «серебро» 2014 года.

2. Габриэль Батистута. Голы за сборную Аргентины: 55

В своем первом же матче на чемпионате мира – в 1994 году – Батистута оформил хет-трик. Аргентинцы тогда разгромили Грецию со счетом 4:0. Забил форвард и в 1/8 финала сборной Румынии, но команда Батистуты уступила и покинула турнир. На мундиале 1998 года нападающий по прозвищу «Батигол» отметился голом в стартовой игре с Японией, а потом отгрузил три мяча в легендарном матче с Ямайкой (именно этой встрече посвящен хит группы «Чайф»). Дальше был победный матч 1/8 финала с Англией и гол Батистуты. Свой турнирный путь аргентинцы закончили на стадии четвертьфинала, уступив голландцам. На ЧМ-2002 «Батигол» поразил ворота нигерийцев. Аргентина заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

1. Лионель Месси. Голы за сборную Аргентины: 106

Этот рейтинг объединил многих великих игроков. Но Месси выделяется даже среди легенд. Его результат – 106 голов – иначе как космическим не назовешь. Форвард дебютировал во взрослой сборной летом 2005 года. Он вышел на замену в матче с венграми. Месси вышел на поле и спустя две минуты… получил красную карточку! Он отмахнулся от соперника, за что и был удален. После этого в карьере великого аргентинца было «серебро» Кубка Америки 2007 года и «золото» Олимпиады в Пекине. Много лет Месси и его партнеры по сборной не могли выиграть ни одного трофея. Трижды команда добиралась до финала на крупных турнирах и всякий раз проигрывала в решающей стадии.

Ну а потом случились три большие победы подряд – на Кубке Америки, в Финалиссиме и, наконец, на ЧМ-2022. Месси продолжает выступления за сборную, продолжает забивать и вести свою команду к новым трофеям.