Месси, Роналду или Бекхэм – кто из звезд чаще забивал со штрафных?

В рейтинге очень много легенд из Бразилии и Аргентины.

Мастера стандартных положений – дефицитный и чрезвычайно ценный актив для любого футбольного клуба. Такие игроки часто переворачивают ход, казалось бы, безнадежных матчей. Наличие в составе специалиста по штрафным ударам значительно повышает шансы команды на успех. Футбольная история знает немало героев, которым удавалось забивать десятки таких голов за карьеру. Многие фанаты помнят убийственные выстрелы Роберто Карлоса с дальних дистанций или хитрые удары под стенкой от Роналдиньо. Кто же из звезд особенно преуспел в исполнении штрафных ударов? Давайте разбираться.

Для начала расскажем о нескольких мастерах, которые не попали в топ нашего рейтинга, но точно заслуживают упоминания в этой статье.

Рожерио Сени – 60 голов

Бразилец известен как самый результативный вратарь в истории футбола. За свою удивительную карьеру он забил 131 гол. Чаще всего поражал ворота ударами со стандартов. Мастерски исполнял пенальти и штрафные. Никогда не выступал за пределами Бразилии, но все равно прославился на весь футбольный мир благодаря уникальным для голкипера навыкам. Большинство голов со штрафных Сени забивал аккуратными ударами на технику. Он точно знал, куда нужно бить, чтобы вратарь команды-соперника остался не у дел.

Криштиану Роналду – 61 гол

Когда-то считался одним из самых опасных исполнителей штрафных ударов в мире. В последние годы стал забивать такие голы реже. Но иногда Криштиану радует болельщиков сборной Португалии и «Аль-Насра» великолепными выстрелами. Манера исполнения Роналду штрафных уже давно стала легендарной. Он отходит от мяча на пять шагов, делает один шаг в сторону, широко расставляя ноги, выдыхает, стремительно подскакивает к мячу и бьет. Его удары чрезвычайно опасны для вратарей. Траекторию полета мяча практически невозможно предугадать.

Диего Марадона – 62 гола

Великий аргентинский нападающий умел на футбольном поле абсолютно все. И штрафные он исполнял мастерски. Диего Армандо редко бил на силу – гораздо чаще делал упор на точность. Марадона брал короткий разбег и старался отправить мяч под перекладину. Известно, что своей технике исполнения штрафных гений обучал Лионеля Месси. Лео уроки явно усвоил.

Ну а теперь переходим к лидерам – самым результативным исполнителям штрафных ударов в истории.

5-6. Дэвид Бекхэм и Лионель Месси – 65 голов

Весьма символично, что эти игроки соседствуют в нашем рейтинге. Месси сейчас, как известно, выступает в клубе Бекхэма «Интер Майами». Угловые и штрафные удары в исполнении англичанина, также как и его фирменные длинные передачи, стали одним из символов футбола в конце 90-х и начале 2000-х годов. Всего за карьеру британец забил 144 гола. Почти половину из них пришлись на реализованные штрафные. Он отходил от мяча на шесть-семь шагов. Его разбег не был стремительным, скорее – плавным. Бекхэм ставил опорную ногу очень близко к точке, откуда наносил удар. Спайсбой уделял огромное внимание деталям: делал взмах рукой, чтобы создать небольшой прогиб тела и придать мячу подъемную силу. Если вы, вдруг, не видели, как Бекхэм забивает голы со штрафных – потратьте немного времени и посмотрите обзор с его шедевральными ударами. Получите настоящее удовольствие.

Месси считается гораздо более разносторонним игроком, чем Бекхэм. И это вовсе не принижает умения и навыки британца. Лео многие называют лучшим футболистом в истории. Свой идеальный способ исполнять штрафные удары он разработал еще в юношеские годы. Перед ударом аргентинец разворачивает стопу примерно на 50 градусов, выгибает плечи и грудь – благодаря этим едва заметным приемам форвард добивается максимальной силы удара. Опорную ногу Месси приземляет на всю стопу. Так он лучше контролирует направление полета мяча. Вполне возможно, что совсем скоро чемпион мира опередит Бекхэма в рейтинге лучших мастеров штрафных ударов и догонит двух других участников.

3-4. Роналдиньо и Виктор Легроталье – 66 голов

Если вы смотрели чемпионат мира 2002 года, то точно помните невероятный гол, который бразилец забил в ворота сборной Англии. 22-летний полузащитник хитроумно исполнил штрафной: метров с сорока закинул мяч за шиворот опытнейшему голкиперу Дэвиду Симэну. Этот гол в итоге стал победным, а Роналдиньо в одночасье превратился в звезду мирового масштаба. В карьере бразильца было пять великолепных сезонов за «Барселону». В лучшие годы он забивал по шесть-семь голов за сезон со штрафных – выдающийся показатель.

Легроталье – еще один аргентинский участник нашего рейтинга. Правда, выступал он гораздо раньше, чем Марадона и уж тем более Месси. Легроталье начал карьеру в 50-х годах прошлого века, играл на родине за клуб «Химнасия-и-Эсгрима». Прославился умением исполнять технически сложные удары. Например, несколько раз забивал прямым выстрелом с углового. Такие голы принято называть «олимпийскими».

2. Пеле – 70 голов

Король футбола занял почетное место в рейтинге лучших мастеров штрафных ударов. Пеле мог поставить соперников в тупик ударами и с правой, и с левой ноги. Исполняя стандарты, нападающий обычно сильно закручивал мяч, обводя стенку.

1. Жуниньо Пернамбукано – 76 голов

«Лион» в двухтысячные годы был грозной силой. Клуб семь раз в своей истории выигрывал чемпионат Франции, и все эти титулы случились в период с 2001-го по 2008-й год. Жуниньо был одним из лидеров той команды. Он забил в футболке «Лиона» ровно 100 голов в официальных матчах, из них 44 – ударами со штрафных. В чем же секрет бразильца? Перед ударом он обычно использовал очень короткий разбег. Если приходилось бить с дальней дистанции, хавбек концентрировался на силе удара. В таком случае он разбегался практически по прямой. Если дистанция была короткой, бразилец создавал максимально острый угол разбега и старался исполнять удар на технику. Многие отмечали и ещe одну интересную деталь: перед исполнением стандарта Жуниньо много раз переводил взгляд – с вратаря на мяч, с мяча на вратаря и так далее.