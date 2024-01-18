Месси против Роналду – сравниваем доходы звезд за всю карьеру

Посчитали и зарплату в клубах, и спонсорские контракты.

Противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси называют самым принципиальным и дорогим в мировом футболе. Два великих игрока продолжают забивать множество голов, выигрывать трофеи и зарабатывать десятки и даже сотни миллионов долларов. Недавно мы подсчитали, сколько командных трофеев выиграли за карьеру аргентинец и португалец. Оказалось, что Месси в этом компоненте опережает Роналду сразу на 11 титулов.

В этой статье мы проанализируем, кто из легенд больше преуспел в финансовом плане.

Начнем с общего дохода двух звезд за всю карьеру. Будем учитывать данные с 2004 года, когда Месси подписал свой первый контракт с «Барселоной». По данным Форбс, за тот год аргентинец заработал в клубе 500 тысяч евро. Роналду в то время уже блистал за «Манчестер Юнайтед» и получал гораздо больше – 2,3 миллиона евро. Впоследствии уровень зарплат игроков, разумеется, стремительно рос. Например, в 2008 году футбольный доход португальца составил 7 миллионов, а Месси заплатили 7,8 миллиона. В 2009-м Криштиану перешел в «Реал», и это событие ознаменовало начало великого соперничества двух чемпионов. Поначалу Месси зарабатывал чуть больше Роналду. Португалец вырвался вперед в 2014-м году. Криштиану тогда получил второй «Золотой мяч» и продлил контракт с «Реалом» на сверхвыгодных условиях. Вплоть до 2018-го Роналду опережал Лео по уровню зарплаты в клубе. Но потом Месси переподписал контракт с «Барсой» и оставил португальца далеко позади в финансовом рейтинге, обогнав его сразу на 21 миллион евро. Вплоть до перехода в «Аль-Наср» Криш отставал от своего заклятого друга. Зато сейчас Роналду значительно опережает Месси, получая в клубе 200 миллионов евро ежегодно. Зарплата Лео в «Интер Майами», по данным Форбс, составляет 65 миллионов ежегодно. Подведем итоги: с 2004 года совокупный доход Криштиану от выступлений на футбольном поле (зарплата плюс бонусы) составляет 773,2 миллиона евро. Месси за этот же период заработал 714,7 миллиона. 1:0 в пользу Роналду.

Значительную часть дохода звезд всегда составляли многочисленные рекламные контракты. Роналду в 2016 году подписал пожизненное соглашение с Nike, по которому ежегодно получает от спонсора 24 миллиона долларов. Также форвард много лет сотрудничает с Clear, Samsung, Monster, Tag Heuer, Emirates и другими крупными компаниями. Значительную часть прибыли португальцу приносит бизнес: он владеет сетью отелей, тренажерных залов и ресторанов. Сумма доходов Криштиану от нефутбольной деятельности стабильно растет. Если в 2011 году он заработал 18,4 миллиона долларов, то в 2023-м – уже 60 миллионов. Всего же за 13 лет бомбардир выручил от спонсоров и бизнес-проектов 484,4 миллиона.

Главным спонсором Месси уже много лет остается Adidas. В 2017-м аргентинец подписал с крупнейшим европейским производителем одежды пожизненный контракт. Компания выплачивает Месси почти 32 миллиона долларов в год. Кроме того, Лео сотрудничает с Pepsi, Turkish Airlines, EA Sports, Samsung, Gillette и другими компаниями. В 2011 году доход нападающего вне футбольного поля составил 18,6 миллионов долларов. С годами сумма сумма заметно возросла. В 2023-м Месси получил от спонсоров 70 миллионов. Вооружимся калькулятором и подсчитаем совокупную прибыль игрока. Всего выходит 410,6 миллионов долларов. 2:0.

Как мы видим, по общему доходу за отчетный период Роналду опережает Месси, и разница весьма существенна.