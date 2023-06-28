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    • Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю: у Мбаппе есть шанс скоро забрать это звание

    Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю: у Мбаппе есть шанс скоро забрать это звание


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    Голосов: 1
    Сегодня, 11:48
    Выделили героев по каждому турниру.

    Чемпионат мира – главное футбольное событие, которое случается раз в четыре года. Он определяет самую сильную футбольную страну на этот срок. Бывают и такие случаи, когда сборные выигрывают турнир дважды подряд. Но кто лучшие бомбардиры ЧМ? И какие игроки забивали больше всех голов в разные времена?

    Как выглядит топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

    1. Мирослав Клозе (Германия) – 16 голов.

    2. Роналдо (Бразилия) – 15.

    3. Герд Мюллер (ФРГ) – 14.

    4. Лионель Месси (Аргентина), Жюст Фонтен (Франция) – 13.

    5. Килиан Мбаппе (Франция), Пеле (Бразилия) – 12.

    Самая интересная история получилась у Мирослава Клозе. Он осознано поехал на ЧМ-2014 ради выхода на первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. На момент начала турнира у него было 14 мячей. Всего он сыграл на том ЧМ 280 минут и забил два гола – в ворота Ганы и Бразилии. И они позволили ему побить рекорд Роналдо.

    Жирным в этом топе отмечены действующие футболисты. И если у Месси мнимые шансы приблизиться к этой строчке (недавно он сказал, что не думает о выступлениях на чемпионате мира 2026 года), то у Мбаппе они есть. В декабре француз отметит 25-летие: возможность участвовать и забивать на следующих чемпионатах мира у него точно будет.

    Кто лучший бомбардир по каждому турниру?

    • 1930 – Гильермо Стабиле (Аргентина, 8 голов);
    • 1934 – Олдрих Неедлы (Чехословакия, 5);
    • 1938 – Леонидас (Бразилия, 7);
    • 1950 – Адемир (Бразилия, 8);
    • 1954 – Шандор Кочиш (Венгрия, 11);
    • 1958 – Жюст Фонтен (Франция, 13);
    • 1962 – Гарринча, Вава (все – Бразилия), Леонель Санчес (Чили), Флориан Альберт (Венгрия), Валентин Иванов (СССР), Дражан Еркович (Югославия) – 4;
    • 1966 – Эйсебио (Португалия, 9);
    • 1970 – Герд Мюллер (ФРГ, 10);
    • 1974 – Гжегож Лято (Польша, 7);
    • 1978 – Марио Кемпес (Аргентина, 6);
    • 1982 – Паоло Росси (Италия, 6);
    • 1986 – Гари Линекер (Англия, 6);
    • 1990 – Сальваторе Скиллачи (Италия, 6);
    • 1994 – Христо Стоичков (Болгария), Олег Саленко (Россия) – 6;
    • 1998 – Давор Шукер (Хорватия, 6);
    • 2002 – Роналдо (Бразилия, 8);

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa, Keystone Press Agency, imago sportfotodienst/Global Look Press
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