Лучшие бомбардиры ЧМ за всю историю: у Мбаппе есть шанс скоро забрать это звание

Выделили героев по каждому турниру.

Чемпионат мира – главное футбольное событие, которое случается раз в четыре года. Он определяет самую сильную футбольную страну на этот срок. Бывают и такие случаи, когда сборные выигрывают турнир дважды подряд. Но кто лучшие бомбардиры ЧМ? И какие игроки забивали больше всех голов в разные времена?

Как выглядит топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

1. Мирослав Клозе (Германия) – 16 голов.

2. Роналдо (Бразилия) – 15.

3. Герд Мюллер (ФРГ) – 14.

4. Лионель Месси (Аргентина), Жюст Фонтен (Франция) – 13.

5. Килиан Мбаппе (Франция), Пеле (Бразилия) – 12.

Самая интересная история получилась у Мирослава Клозе. Он осознано поехал на ЧМ-2014 ради выхода на первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. На момент начала турнира у него было 14 мячей. Всего он сыграл на том ЧМ 280 минут и забил два гола – в ворота Ганы и Бразилии. И они позволили ему побить рекорд Роналдо.

Жирным в этом топе отмечены действующие футболисты. И если у Месси мнимые шансы приблизиться к этой строчке (недавно он сказал, что не думает о выступлениях на чемпионате мира 2026 года), то у Мбаппе они есть. В декабре француз отметит 25-летие: возможность участвовать и забивать на следующих чемпионатах мира у него точно будет.

Кто лучший бомбардир по каждому турниру?