Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника

Становление легенды.

Лионель Месси занимает первое место в «Барселоне» по количеству матчей. В этом списке считаются только официальные матчи, поэтому не учитывается игра «Барселоны» и «Порту» в ноябре 2003 года. Тогда 16-летний Месси вышел на замену в товарищеской игре на 75-й минуте. В Примере он дебютировал почти через год.

«Эспаньол» подал протест из-за регламента. Месси играл без испанского гражданства

16 октября 2004 года «Барселона» играла с «Эспаньолом» в Примере. Лионель Месси заменил Деку – автора единственного гола в этом матче. Месси отыграл всего восемь минут. На момент дебюта ему исполнилось 17 лет, 3 месяца и 22 дня. В описании видео на ютуб-канале «Барселоны» написано, что этот день стал праздником для всех фанатов «Барселоны».

Главный тренер «Барселоны» Франк Райкард постепенно готовил Месси к дебюту за клуб. Он постоянно брал его на тренировки первой команды, но к матчам не подпускал. Позже Месси называл Райкарда важнейшим тренером в карьере. Из-за веры в него и такой методики, которая позволила Месси постепенно войти во взрослый футбол.

ESPN делал большой материал с воспоминаниями участников того матча «Барсы» и «Эспаньола». Мигел Лотина тогда тренировал «Эспаньол». Он рассказывал, что клуб в то время думал об аренде Месси. Эту информацию позже подтверждал Маурисио Почеттино. Тогда он играл за «Эспаньол», где затем успешно тренировал.

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Разговоры об аренде Месси возникали не просто так. «Барселона» долго выбивала для него официальное разрешение на игру за клуб в чемпионате Испании. УЕФА признал, что Месси может выходить за команду в любых турнирах без оглядки на заявку. Для игры в Испании ему требовалось гражданство – там он считался легионером.

«Эспаньол» подавал протест на результат того матча с «Барселоной». Представители команды ссылались именно на регламент, по которому в составе разрешено иметь только трех иностранцев не из ЕС. «Эспаньол» считал, что Месси был четвертым. Доказательства от «Барселоны» его не убеждали.

Так об этом рассказывал Орасио Гаджоли в том же материале ESPN: «Мы все объяснили. Как только он прибыл в Барселону, то был зарегистрирован в возрасте 13 лет. Лионель Месси был задействован в роли ассимилированного игрока. Если бы он попал в клуб в 14 лет, считался бы иностранным игроком». Статус ассимилированного игрока устраивал не всех.

Самюэль Это'О, Рафаэль Маркес и Роналдиньо занимали три места легионеров не из ЕС. Все были на поле и в матче с «Эспаньолом». До 2005-го другие клубы тоже подавали письменные протесты на выход Месси в составе. Месси получил испанское гражданство в сентябре 2005 года. Тогда все протесты потеряли актуальность.

Бывший левый защитник «Эспаньола» Даниэль Гарсия в той игре действовал против Месси. Тогда он еще подумал, что очередной пацан из академии осуществил мечту о дебюте. Но Месси не показал ничего выдающегося против Гарсии. Тот говорил: «Я не помню ничего особенного в его действиях, чтобы их отметить. Это было похоже на защиту от любого другого игрока».

Против «Эспаньола» Месси вышел на поле на правый фланг и сыграл под 30-м номером. Transfermarkt ведет историю номеров, под которыми играл Месси. В «Барселоне» Месси играл с 30-м номером только в первые два сезона, потом еще в двух выходил под 19-м. Дальше – привычная десятка. С ней Месси стабильно выходит с сезона-2008/09.

Уже через 11 дней после дебюта в Примере Месси сыграл за «Барселону» в Кубке Испании. Это был его первый матч за основу клуба, где он сыграл в старте. Тогда «Барселона» проиграла команде «Граменет» из третьего испанского дивизиона. Матч закончился со счетом 0:1, а автором единственного гола стал бывший игрок «Барсы» Оскар Олес.