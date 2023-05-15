Никто до сих пор не знает точно, почему Роналдо упал в обморок перед финалом ЧМ-1998. Эпилепсия, сердце или нервы?

Вспоминаем ту мутную историю.

12 июля 1998 года – один из самых провальных матчей в истории Бразилии. Отличный состав: Клаудио Таффарел, Кафу, Роберто Карлос, Ривалдо – но финал чемпионата мира беспощадно забрала Франция (0:3). Считается, что так вышло, потому что лидер Бразилии Роналдо неожиданно провалил матч. Позже бразильские СМИ объясняли: за день до игры у него случился припадок.

Роналдо лежал на кровати, смотрел телек – и вдруг рухнул на пол

В 2017-м газета AS сделала интервью с бразильским кардиологом Бруно Кару, в котором он рассказал о болезни Роналдо: «Это странное явление. Если бы у Роналдо действительно были проблемы с сердцем, сопровождаемые припадками, то они бы мучали его в течение всей карьеры. Но проблем у Роналдо не было. Поэтому я затрудняюсь как-то комментировать достоверность этого случая».

В день финала бразильцы позавтракали и вернулись в номера. Роналдо жил в комнате вместе с Роберто Карлосом. После завтрака он улегся на кровать и смотрел гонку Формулы 1. Карлос же пошел к телефону, чтобы пожелать удачи французу Кристиану Карамбе (они дружили вне поля). В один момент Роналдо громко крикнул, начал тяжело дышать, упал на пол. Роберто Карлос испугался, бросил трубку и побежал за помощью. Когда медики прибыли в комнату, Роналдо уже был без сознания.

Врачи оказали первую помощь и положили его на кровать. Хоакин да Мата, работавший тогда в медицинском штабе сборной Бразилии, позже говорил: «Сначала мы проверили его на аллергию. Позже поняли, что проблема серьезнее. Роналдо сказал, что не мог дышать, мы послушали – небольшие проблемы с сердцем. Роберто (Карлос) рассказал нам о его конвульсиях и пене изо рта. И мы поняли: у Роналдо был припадок».

Есть две версии про реакцию Загалло (тогда он тренировал Бразилию) на эту историю. Первая – когда ему сообщили о Роналдо, он разнес половину номера и орал на врачей, будто они были виноваты в этом. Вторая – он молчал пару минут, после чего спокойно убрал Роналдо из заявки на игру.

За 72 минуты до начала матча бразильский делегат передал лист с заявкой на финал ЧМ. Представитель ФИФА поинтересовался у капитана Кафу, почему вместо Роналдо в состав вписан Эдмундо. Кафу, который ничего не знал об эпизоде в отеле, был в шоке: «Мистер Загалло, что стряслось? Почему Роналдо нет в команде? Он что, умер? Если нет, возвращайте его в команду».

Говорят, тренер Бразилии поставил Роналдо в состав, потому что боялся. То ли игроков, то ли менеджеров Nike

И Загалло послушал – он еще раз посоветовался с врачами и вернул Роналдо в основу за 20 минут до матча. Представителям ФИФА бразильцы объяснили эту тему нестабильным положением игрока из-за травмы лодыжки.

Позже бразильские СМИ назвали две причины, почему Загалло оставил Роналдо в составе:

1. Не хотел протеста и волнений в составе в день финала. Одного Кафу он быстро успокоил.

2. И не хотел портить отношения Бразилии с Nike. За два года Бразилия благодаря Роналдо подписала контракт с Nike на 125 миллионов долларов – компания так сильно хотела одевать команду, за которую бегал Роналдо. По данным The Independent, менеджеры Nike всегда звонили в бразильскую федерацию футбола, когда Роналдо был вне стартового состава и ругались. Хотя Леонардо, который играл в том финале, на вопрос журналистов об этом ответил: «Как вы думаете, действительно ли перед каждым матчем из Nike звонят главному тренеру сборной Бразилии и говорят: «Сегодня вы играете по схеме с одним нападающим. Им будет Роналдо»? А тренер отвечает: «Да, как вам будет угодно». Нет, конечно! Это же полный бред».

Итак, есть три версии: побочный эффект от препарата, болезнь сердца и нервный срыв после ссоры

Хоакин да Мата при постановке диагноза полагался на слова Роберто Карлоса. Тот сообщил, что Роналдо бился в конвульсиях. Поэтому врачи давали ему препарат от эпилепсии. Они замедляли мозговую деятельность Роналдо, поэтому он так вяло провел финал чемпионата мира.

The Independent считает, что уколы, которые делали Роналдо для лечения после травмы лодыжки, могли вызвать приступы эпилепсии как побочный эффект. Но да Мата опровергает эту версию и говорит, что небольшие судороги – это максимальная побочка от того препарата. Плюс Роналдо проходил систематическое лечение, а приступ случился у него только в день финала.

Есть еще одно мнение – от врачей «Интера», куда Роналдо вернулся после ЧМ. Они уверены: в сборной ошиблись с диагнозом. И сразу направили Роналдо в центр кардиологии. И там обнаружили, что день финала ЧМ частота сердечных сокращений у Роналдо снизилась.

Третья теория – у Роналдо была депрессия. Он сильно волновался из-за предстоящего финала. А его моральное состояние окончательно нарушила ссора с Зико. Тогда он был техническим директором сборной и часто конфликтовал с Роналдо из-за действий на поле.

Журналисты FourFourTwo писали, что Роналдо после одного из таких конфликтов ушел в холл отеля, наорал на персонал, взял велосипед и разбил им окно. После он ушел в номер и посылал каждого, кто пытался его успокоить. Бразильские и английские журналисты предполагают, что эпилепсия и другие проблемы со здоровьем произошли на фоне нервного срыва. Но это еще одно предположение, которое не получило никаких подтверждений.

Что говорит сам Роналдо

Он не любит вспоминать ту ситуацию и лишь однажды подробно поговорил о ней:

«После обеда я немного отдохнул. Помню, что мне стало плохо. А потом было ощущение, будто я засыпаю. После я очнулся, вокруг меня были игроки сборной Бразилии и ныне покойный доктор Лидио Толедо. Я спрашивал, что случилось. Толедо молчал – тогда мои парни попросили его рассказать о случившемся.

Я был в шоке. Я спросил, могут ли они уйти и пойти поговорить где-нибудь еще, потому что я хотел спать. Затем Леонардо попросил меня прогуляться с ним в саду отеля, где мы остановились. Там он сказал, что я не буду играть в финале.

Мне сделали еще несколько процедур, которые не выявили ничего серьезного. Тогда я сказал Леонардо, Кафу и Загалло: «Я могу играть».

Роналдо провел в финале ЧМ-1998 все 90 минут. Бразильские журналисты писали, что он спокойно реагировал на каждый проигранный момент и на его лице не было ни единой эмоции, будто ему все равно на происходящее.

В дальнейшем у Роналдо никогда не было такого приступа.