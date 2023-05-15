У Роналду есть корни из африканской страны Кабо-Верде. Возможно, это объясняет нестандартные мышцы и скорость

Разбираемся в его мощи.

Возможно, африканские корни = сила мышц Роналду. Исследователи в «Реале» установили у него волокна спринтера

Кабо-Верде – это архипелаг в Атлантическом океане, который находится в западной части Африки. В XV веке туда высадились европейцы, и до 1975 года Кабо-Верде оставался колонией Португалии. Сейчас это независимое государство с полумиллионным населением.

Прабабушка Криштиану Роналду по отцовской линии – уроженка Кабо-Верде. Изабель Роза жила на острове Сан-Висенти [второй по численности населения в Кабо-Верде], но в 16 лет переехала на Мадейру. Там родился Роналду.

Гильем Балаге в 2015 году опубликовал биографию Роналду и предположил, что африканские корни могут объяснять его мышечную силу. В книге «CR7. Секреты машины» говорится, что врачи «Реала» обнаружили у Роналду волокна второго типа, что характерно для спринтеров – особенно темнокожих.

Автор Луис Мигель Перейра объяснял: «Сильно развитые физические способности – одно из признанных качеств Роналду. У него была чернокожая прабабушка по отцовской линии. Это может сильно влиять через гены. С отцовской стороны это может передаваться через мышечное сопротивление, которое проявляется на поле».

Перейра привел пример: в академии «Спортинга» был специальный тренажер для ног с максимальной нагрузкой в 250 кг. Роналду этого не хватало. Поэтому академия закупила дополнительное оборудование, чтобы увеличить вес до 400 кг.

Лабораторные испытания, которые проводились в 2006 году, показали, что Роналду обладает прыжком, ударом и скоростью выше обычного. Исследователь Антониу Велозу говорил, что это раскрывает способность проецировать себя и приближает его к спринтерам и прыгунам.

Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей

Дополнительная сила – выносливость и развитая координация движений. В этом Роналду помог пинг-понг, который прокачал мелкую моторику. Это подтвердил Патрис Эвра, с которым он играл в «Манчестер Юнайтед». Эвра рассказывал, как Роналду проиграл партию Рио Фердинанду и разозлился:

«Он машина. Они играли в настольный теннис, и Рио победил его, а мы все кричали. Роналду был так расстроен. Затем он послал своего двоюродного брата купить стол. Он тренировался две недели, а потом вернулся и обыграл Рио на глазах у всех. Это Криштиану Роналду».

Домашняя любовь Роналду – бинго (это игра вроде лото). Оно помогло завести друзей и подтянуть английский

Исследователь Велозу рассматривает выносливость через способность забивать голы на последних 15 минутах матча: «Усталость – фактор, который заставляет футболистов совершать ошибки. Обычно игрок с большими физическими возможностями совершает меньше ошибок».

Роналду сохраняет темп и выносливость в 36 лет. В этом сезоне Серии А он забил восемь голов в промежутке с 76-й по 90-ю минуту – это больше, чем в любом другом отрезке. В двух прошлых сезонах он чаще забивал во втором тайме, чем в первом. Последние 15 минут матча – промежуток, в котором Роналду забил больше всего голов за карьеру.

Другие связи с Кабо-Верде: лучший друг, отдых семьи, голоса за «Золотой мяч»

Лучший друг Роналду – Жозе Семеду. Его родители из Кабо-Верде. В семье было 10 детей, но не хватало денег. Семеду попал в академию «Спортинга», где играл с Роналду, с которым крепко сблизился. Когда родители перестали платить, «Спортинг» хотел убрать Семеду из команды. Помешал Роналду. «Семи, ты не уйдешь. Если уйдешь ты, то уйду я», – он поговорил с директором академии и делил с Семеду комнату и шкаф.

Семеду заиграл на профессиональном уровне (например, бегал в Чемпионшипе за «Шеффилд Уэнсдей» или в Португалии за «Виторию Сетубал») и постоянно благодарит Роналду: «Я обязан ему всем. Если бы не он, меня бы выгнали из академии и я бы вернулся в свой район. Многие из моих друзей детства сидят в тюрьме или употребляют наркотики. Нет других мыслей, что я бы не пошел по этому пути. Угонял бы машины, как и другие. Я обязан Роналду спортивной карьерой, детьми и красивой жизнью».

Кабо-Верде постоянно голосует за Роналду за «Золотой мяч»:

так было в 2018 году, когда лучшим стал Лука Модрич;

так же было в 2013 году;

в 2014 году капитан и тренер Кабо-Верде отдали Роналду первое место, журналисты поставили на второе;

в 2016 году тренер Кабо-Верде тоже голосовал за Роналду;

но в 2019-м был голос за Месси (Роналду поставили на второе место).

Кстати, Португалия дважды играла с Кабо-Верде, но не побеждала

Это было в товарищеских матчах:

в 2010 году была нулевая ничья. Роналду провел на поле весь матч, получил желтую карточку, но не забил.

в 2015 году Португалия дома проиграла 0:2, но Роналду не было с командой. Тогда вышел неосновной состав. Это был благотворительный матч: его цель – помощь семьям, которые пострадали от извержения вулкана на острове Фого. Marca называла ущерб в 45 миллионов евро.

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