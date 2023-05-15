Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны

Medal race.

В АПЛ с 1994 года есть правило: золотые медали за победу в чемпионате получают только игроки, сыгравшие определенное число матчей. До сезона-2012/13 отметка составляла 10 матчей. Дальше – пять.

Во времена, когда минимумом была отметка в 10 матчей, особенно активно протестовали:

• Сэр Алекс Фергюсон. В его «МЮ» сезона-1993/94 медали получили всего 14 игроков. «Это неуважение к остальным. Да, я редко меняю состав. Но в сезоне было много игроков, вышедших на замену. Они все помогли основе. Мы – команда. Неправильно так просто делить игроков».

В том сезоне без персональной награды остались Дэвид Бекхэм, Гари Нэвилл, Пол Скоулз и Даррен Фергюсон.

• Жозе Моуринью в 2006-м. Тогда медали не достались Глену Джонсону, Манише, Лассана Диарра. Моуринью говорил: «АПЛ – прекрасный турнир, но это правило просто ужасно! Нам нужно что-то делать с ним, иначе мы просто унижаем игроков».

Даже сейчас, когда планка снижена до пяти встреч, есть недовольные. АПЛ дает всего 40 медалей: их нужно раздать среди игроков и членов тренерского штаба. Правило особенно бесит Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа.

У Гвардиолы в чемпионском для «Сити» сезоне-2017/18 меньше пяти матчей сыграли Нмеча, Фоден и Диас. Пеп сказал: «Я разочарован. Есть молодые игроки, часто попадавшие в заявку, но они не получат медаль. Это плохое правило. Молодежь должна прикасаться к этому чуду».

Сейчас выступает Клопп. У него мимо медали по этому правилу пролетает Эллиотт. Клопп сказал, что он получит ее либо от АПЛ (Лига должна пойти на уступки в таком случае), либо от него: