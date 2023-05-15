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    • Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны

    Правило АПЛ: чемпионские медали получают только игроки с 5 матчами. Клопп и Гвардиола очень недовольны


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    Сегодня, 10:28
    Medal race.

    В АПЛ с 1994 года есть правило: золотые медали за победу в чемпионате получают только игроки, сыгравшие определенное число матчей. До сезона-2012/13 отметка составляла 10 матчей. Дальше – пять.

    Во времена, когда минимумом была отметка в 10 матчей, особенно активно протестовали:

    • Сэр Алекс Фергюсон. В его «МЮ» сезона-1993/94 медали получили всего 14 игроков. «Это неуважение к остальным. Да, я редко меняю состав. Но в сезоне было много игроков, вышедших на замену. Они все помогли основе. Мы – команда. Неправильно так просто делить игроков».

    В том сезоне без персональной награды остались Дэвид Бекхэм, Гари Нэвилл, Пол Скоулз и Даррен Фергюсон.

    Жозе Моуринью в 2006-м. Тогда медали не достались Глену Джонсону, Манише, Лассана Диарра. Моуринью говорил: «АПЛ – прекрасный турнир, но это правило просто ужасно! Нам нужно что-то делать с ним, иначе мы просто унижаем игроков».

    Даже сейчас, когда планка снижена до пяти встреч, есть недовольные. АПЛ дает всего 40 медалей: их нужно раздать среди игроков и членов тренерского штаба. Правило особенно бесит Пепа Гвардиолу и Юргена Клоппа.

    У Гвардиолы в чемпионском для «Сити» сезоне-2017/18 меньше пяти матчей сыграли Нмеча, Фоден и Диас. Пеп сказал: «Я разочарован. Есть молодые игроки, часто попадавшие в заявку, но они не получат медаль. Это плохое правило. Молодежь должна прикасаться к этому чуду».

    Сейчас выступает Клопп. У него мимо медали по этому правилу пролетает Эллиотт. Клопп сказал, что он получит ее либо от АПЛ (Лига должна пойти на уступки в таком случае), либо от него:

    «Было бы лучше, если бы АПЛ изменила это правило и сделала так, чтобы, если вы сыграли один матч, вы получили медаль. Это первый раз, когда я слышал о правиле пяти игр – кто изобрел это? Я не думаю, что это хорошо.

    Вы тренируетесь пять миллионов раз в год, а кто-то решил, что для получения медали требуется не менее 5 матчей? Бред! Что это за правило? Мы не можем считать матчи. Мы должны победить. Медаль должны получать все, даже молодые игроки».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago sportfotodienst, XinHua/Global Look Press
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