Откуда взялось правило шести секунд для вратарей

Разбираем теорию.

Арбитр наказывает только после предупреждения, а у вратарей есть лазейка

С 1998-го ФИФА активно борется с затяжкой времени. Организация даже выпустила специальные правила, которые ограничивают некоторые действия вратарей. До того года они могли спокойно гулять по штрафной площади, взяв мяч в руки – что логично использовалось, когда нужно было потянуть время. С 1998-го – нет.

Все из-за правила шести секунд. Главные пункты, объясняющие это правило:

• Когда вратарь взял мяч в руки, у него есть шесть секунд, чтобы ввести мяч в игру. Изначально руководители ФИФА спорили по временному отрезку (рассматривали от шести до десяти секунду). Но потом пришли к выводу: шести секунд хватит вратарям для принятия решения по продолжению игры.

• Если вратарь постучит мяч о газон, то в этом случае заново отсчитываются шесть секунд. Для того, чтобы вратарь не повторял это действие несколько минут подряд, есть чужие игроки: они могут прессинговать вратаря и атаковать его, когда тот выпустит мяч из рук.

• Судья должен предупредить голкипера о наказании, прежде чем оштрафовать его за задержку времени путем удержания мяча руками.

• За нарушение этого правила арбитр назначает свободный удар возле ворот вратаря. Что касается персонального наказания вратаря, то в ФИФА нет точной рекомендации по этому поводу – все решает судья.

Формально правило не соблюдается: некоторые вратари злоупотребляют временем

Известный российский арбитр Кирилл Левников рассказал о правиле шести секунд:

«Правило действует, но оно вводилось с целью предотвращения затяжки времени. Никто скрупулезно не считает, сколько там секунд, плюс-минус одна-две секунды не возбраняются, но если вратарь неоднократно явно старается переиграть установленное время, то судьи обязаны его наказать».

В истории футбола есть несколько ярких примеров, когда вратарей наказывали за нарушение правила шести секунд:

1. Самый яркий случился в 2015-м, когда «Ливерпуль» играл с «Бордо» в Лиге Европы. Симоне Миньоле зафиксировал мяч в руках и почему-то не выпускал его 22 секунды. Судья потом назначил штрафной удар, который реализовали футболисты «Бордо».

После матча Юрген Клопп долго отвечал на вопросы журналистов из-за пресс-атташе «Ливерпуля». Клопп даже шутил: «Ты ведешь пресс-конференцию так же долго, как Миньоле выбивает мяч».

2. В матче женских сборных США и Канады на ОИ-2012 по этому правилу наказали американского вратаря Эрин Маклеод. После этого канадки разыграли свободный удар, получили пенальти, сравняли счет и вырвали победу в дополнительное время.

3. Было даже в АПЛ. В 2002-м в матче «Ньюкасла» и «Болтона» облажался Юсси Яаскелайнен. После этого забил Алан Ширер.