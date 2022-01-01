«ПСЖ» снова назначает тренера, который им не подходит. Но сейчас это может сработать

Гальтье будет легче, чем его предшественникам.

«ПСЖ» объявил об увольнении Маурисио Почеттино и назначении Кристофа Гальтье. Клуб продолжает приглашать тренеров, которые изначально не подходят их составу. Эмери, Тухель, Почеттино, а теперь – Гальтье.

«ПСЖ» собрал состав, которому нужен особенный тренер, а Гальтье – не такой

Главная проблема, с которой сталкиваются тренеры в «ПСЖ» – тотальная звездность состава. Эгоцентричность игроков рушит командность. И у тренеров не получается ни взять под контроль раздевалку, ни сбалансировать игру.

Команде нужен тренер, который будет для нее большим авторитетом. Чувствующий игроков-селебрити. Который сам был таким игроком. При этом без строгих тактических взглядов – чтобы у атакующих (самых капризных) футболистов была нужная им свобода. Это типаж Анчелотти и Зидана.

Но Гальтье другой. Он не был большим футболистом. Для большинства игроков «ПСЖ» он, вероятно, никто. Гальтье – тренер-трудяга. И его философия построена на этом: на гробовой дисциплине и обороне, отточенной до миллиметров.

На этом строились все его команды. Так «Лилль» выиграл с ним Лигу 1. Команда была выдрессирована. Каждый игрок знал, как и куда бежать, по запаху и мимике партнера. Все компактно: расстояния между игроками и линиями минимальное, движение – синхронное. Для этого нужна сверхконцентрация все 90 минут и постоянная коммуникация на поле.

Очень сложно представить, что такой подход сработает в «ПСЖ». Там игроки, наоборот, любят свободу. Как бы ни старались идейные тренеры настроить свой футбол – «ПСЖ» все равно играл разбалансировано. Гальтье требует отрабатывать в обороне и соблюдать компактность игроков атаки. Как это осуществимо с Месси, Мбаппе и Неймаром в составе?

Это назначение похоже на Бенитеса в «Реале». Тоже звездный состав + незвездный тренер. Тоже игроки, любящие свободу и атаку + тренер, ставящий на дисциплину и оборону. Мы помним, чем закончилась история Бенитеса в «Реале» – полгода работы, куча конфликтов, увольнение.

Да, назначение сомнительное, но у Гальтье есть козыри

Возможно, с приходом Гальтье в клубе поменяется отношения к игрокам. Шейху Нассеру Аль-Хелаифи, похоже, надоело положение дел в клубе: «Мы больше не хотим роскошных побрякушек. Игроки прилагали недостаточно усилий и использовали клуб в своих интересах. Этому пришел конец. Мы должны создать настоящую команду, найти настоящий коллективный дух. Это будет задачей нового тренера».

Слова Аль-Хелаифи намекают на то, что у Гальтье будет больше влияния в клубе, чем у предыдущих тренеров. И что теперь звездам придется либо спрятать эгоцентризм, либо сесть на лавку и уйти из клуба.

Еще один хороший знак для Гальтье – что у «ПСЖ» новый спортивный директор – Луис Кампос. Они вместе работали в «Лилле». Они сделали его чемпионом. Кампос создал тот проект «Монако», который брал чемпионство и доходил до полуфинала ЛЧ. Он же собрал тот «Лилль».

А еще многие из окружения Гальтье рассказывают о его таланте переговорщика и психолога. Например, Жозе Фонте, игравший у него в «Лилле»: «У нас были проблемы между игроками. И драки. Даже между игроками и тренерами. У нас была смена председателя в середине сезона. Ковид поразил нас. Но Кристоф смог пройти через все это. Он проявил большую ясность, и мы все пошли за ним».

Сын Гальтье – Масиэль – рассказывает: «У него талант налаживать отношения. Не только с игроками и его персоналом, но и со всеми сотрудниками». А вот слова самого Гальтье о своем подходе: «Раздевалке нужна справедливость и прозрачность. Когда мы максимально честны, отношения максимально просты».

Кстати, тренеры, которых Гальтье считает лучшими: Фергюсон, Анчелотти, Дешам, Зидан. Чувствуете, в чем они все сходятся? Авторитеты, контролирующие раздевалку звезд. И дающие свободу творчеству. До «ПСЖ» у Гальтье был другой подход, но его выбор тренеров-ориентиров говорит о том, что он может поменяться.