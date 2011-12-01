В русский футбол пришел хоккеист «Ак Барса». Он начинает карьеру в 30 лет

Может сыграть в ПФЛ уже в эти выходные.

КАМАЗ и Артем Лукоянов бомбанули интересной новостью еще в конце февраля. Тогда 30-летнего хоккеиста «Ак Барса» официально внесли в заявку на весеннюю часть сезона ПФЛ. Потом «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина, а Лукоянов освободился для начала футбольной карьеры.

18 апреля Лукоянов приехал в расположение клуба, а через день подписал контракт. Сейчас Артем готовится к матчу ПФЛ против «Уфы-2», которая идет на последнем месте в зоне «Урал-Поволжье». У дубля «Уфы» всего девять очков за 18 матчей, поэтому Лукоянова могут выпустить.

Еще в феврале он говорил о мечте выйти на поле: «Есть мечта – сыграть хотя бы 5-10 минут в профессиональный футбол на какой-нибудь позиции, чтобы почувствовать, что такое. Сейчас попробую узнать, может, кто-то меня выпустит».

twit text — FC KAMAZ (@fckamaz) 19 апреля 2019 г.

twit text — ХК Ак Барс (@hcakbars) 19 апреля 2019 г.

twit text — FC KAMAZ (@fckamaz) 19 апреля 2019 г.

КАМАЗ идет на втором месте, первый – «Нефтехимик». Это тоже важно, потому что зимой в «Нефтехимик» ушел лучший бомбардир команды Руслан Галиакберов. Из других форвардов в заявке остался только 20-летний Дмитрий Каменщиков. Лукоянова тоже заявили нападающим.

К дебюту за КАМАЗ Артема уже подготовили в «Рубине». Его пригласили на тренировку «Рубина», где Лукоянов тренировался под личным руководством Курбана Бердыева. Тренер отметил, что по тренировкам Лукоянов был лучше многих профессиональных игроков.

Скоро в хоккейный «Ак Барс» могут отправить футболиста из Казани. «Мы просто ответную просьбу сделали, чтобы футболист в хоккей поиграл. Отправим того, кто не умеет кататься», – рассказал Курбан Бердыев.

Лукоянов занимался футболом до 10 лет, а только потом перешел в хоккей. Футбол – его второй любимый вид спорта. Лукоянов болеет за «Спартак», но пока начинает с малого: «Мы, наверно, пойдем по ступенькам – сначала КАМАЗ, потом «Рубин», а затем быть может и «Спартак».

О футбольных предпочтениях с Артемом общался еще Савин, когда на три дня приезжал в «Ак Барс». В выпуске «КраСавы» на Лукоянова можно посмотреть с 15-й минуты.

Вся хоккейная карьера Лукоянова связана с Казанью. Сначала он играл в ВХЛ за «Нефтяник», а в сезоне-2011/12 попал в «Ак Барс». В составе «Ак Барса» Артем выиграл Кубок Гагарина в 2018 году.

Дальше есть одна проблема: 30 апреля у Лукоянова заканчивается контракт с «Ак Барсом», который пока не продлили.