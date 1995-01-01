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    Артем Лукоянов

    Нападающий
    Имя Артем
    Отчество Владимирович
    Фамилия Лукоянов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Альметьевск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 января 1989 (34 года)
    Рост 183
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